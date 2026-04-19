«Тебя заменит ИИ через 10 лет»: Шарлиз Терон ответила на заявление Тимоте Шаламе о балете и опере

В петербургском ботсаду запретили пить саке под сакурой
Умер один из основателей группы «Митьки» Владимир Шинкарев
В Ростове-на-Дону тигр прыгнул в зрительный зал во время выступления в цирке
В Австрии, Чехии и Словакии в детском питании Hipp обнаружили крысиный яд
Китайская компания запатентовала туалет, встроенный в сиденье авто
Гуманоидный робот выиграл полумарафон в Китае, побив мировой рекорд среди людей
Актер из театра «Фэст» Владислав Бенграф и его жена Евгения убили друг друга во время ссоры
Джастин Бибер спел песню для Билли Айлиш на сцене Coachella
Женщина, выпившая на круизе 14 шотов текилы, отсудила 250 тыс. долларов за чрезмерное обслуживание
Институт стекла в московском районе Лефортово превратят в новый деловой центр
Просмотр тиктоков с фастфудом может помогать сдерживать голод
Жилет пассажирки «Титаника» ушел с молотка за 900 тыс. долларов
У триллера «The Caretaker» с Сидни Суини появился режиссер
Австралиец стал дедушкой в 91 год и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Мужчина с кошкой несколько дней дрейфовали в море. Их подобрал круизный лайнер
Японец получил срок за публикацию спойлеров к аниме и фильмам
Энн Хэтэуэй заявила, что на съемках «Матери Марии» происходили «странные явления»
Чайки помогли футбольной команде защитить ворота
В Москве у пользователей каршеринга начали проверять реакцию перед поездкой
Дилан Спраус задержал мужчину, проникшего на территорию его дома. Актер наставил на него пистолет
Умерла актриса Натали Бай, звезда «Поймай меня, если сможешь» и «Аббатства Даунтон»
Дэвид Харбор сыграет Сэма Траутмана в фильме «Джон Рэмбо»
ИИ-песня заняла первое место в чарте iTunes
В новый альбом Пола Маккартни войдет песня, записанная вместе с Ринго Старром
Умер кинорежиссер Вячеслав Никифоров, автор «На безымянной высоте» и «Палача»
A$AP Rocky представил диван в виде мусорных мешков
По мультфильму «Долина папоротников» снимут кино
Селин Дион выпустила новый сингл «Dansons». Смотрим клип на него, снятый в Париже

«Тебя заменит ИИ через 10 лет»: Шарлиз Терон ответила на заявление Тимоте Шаламе о балете и опере

Фото: First We Feast/YouTube

Актриса Шарлиз Терон прокомментировала высказывания Тимоте Шаламе, который в марте поделился мнением, что до балета и оперы «никому нет дела».

«О, Боже, надеюсь, я когда-нибудь с ним встречусь. Это был очень опрометчивый комментарий в адрес двух видов искусства, которые нам нужно постоянно поддерживать, потому что да, им приходится нелегко», — сказала Шарлиз о Шаламе в интервью The New York Times. «Через 10 лет ИИ сможет выполнять работу Тимоте, но он не сможет заменить человека, танцующего на сцене вживую», — добавила актриса.

Она также защитила искусство танца. «Танец — это одна из самых сложных вещей, которую я делала в жизни. Танцоры — это супергерои. <…> Танцы научили меня дисциплине. Они научили структуре. Они научили упорному труду. Они научили меня быть жесткой», — сказала Терон. По ее словам, после таких упражнений у нее несколько раз было заражение крови из-за мозолей, которые не заживали.

В марте Шаламе заявил, что не хочет для кинотеатров участи балета и оперы, которые «уже никому не интересны». Пользователи соцсетей раскритиковали актера. Они отметили, что, «когда никто не вспомнит о Тимоте Шаламе, Моцарт и Чайковский все еще будут творить магию». «Балет и опера куда сложнее в создании, чем кино», — подчеркнул один из комментаторов. Слова актера также вызвали критику со стороны артистов балета и оперных певцов, включая Андреа Бочелли, актрису Вупи Голдберг и балерину Мисти Коупленд.

