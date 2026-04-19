«Тебя заменит ИИ через 10 лет»: Шарлиз Терон ответила на заявление Тимоте Шаламе о балете и опере

Актриса Шарлиз Терон прокомментировала высказывания Тимоте Шаламе, который в марте поделился мнением, что до балета и оперы «никому нет дела».



«О, Боже, надеюсь, я когда-нибудь с ним встречусь. Это был очень опрометчивый комментарий в адрес двух видов искусства, которые нам нужно постоянно поддерживать, потому что да, им приходится нелегко», — сказала Шарлиз о Шаламе в интервью The New York Times. «Через 10 лет ИИ сможет выполнять работу Тимоте, но он не сможет заменить человека, танцующего на сцене вживую», — добавила актриса.



Она также защитила искусство танца. «Танец — это одна из самых сложных вещей, которую я делала в жизни. Танцоры — это супергерои. <…> Танцы научили меня дисциплине. Они научили структуре. Они научили упорному труду. Они научили меня быть жесткой», — сказала Терон. По ее словам, после таких упражнений у нее несколько раз было заражение крови из-за мозолей, которые не заживали.



В марте Шаламе заявил, что не хочет для кинотеатров участи балета и оперы, которые «уже никому не интересны». Пользователи соцсетей раскритиковали актера. Они отметили, что, «когда никто не вспомнит о Тимоте Шаламе, Моцарт и Чайковский все еще будут творить магию». «Балет и опера куда сложнее в создании, чем кино», — подчеркнул один из комментаторов. Слова актера также вызвали критику со стороны артистов балета и оперных певцов, включая Андреа Бочелли, актрису Вупи Голдберг и балерину Мисти Коупленд.