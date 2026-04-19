В Германии уничтожили около 3 тыс. кабанов, зараженных радиацией

В Германии охотники отстреляли в 2025 году 2,9 тыс. кабанов, зараженных радиоактивным цезием-137, сообщает газета Bild со ссылкой на данные Федерального административного ведомства страны.



Охотники имеют право на возмещение ущерба, если содержание цезия-137 в мясе превышает установленный Евросоюзом лимит в 600 беккерелей на килограмм. За взрослую особь выплачивается около 200 евро (около 18 тыс. рублей), за поросенка — около 100 (около 9 тыс. рублей). На основе этих компенсаций и посчитали число зараженных животных.



Больше всего кабанов с радиацией обнаружили в южных и центральных регионах, наиболее пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В Баварии нашли 2,3 тыс. таких особей, в Баден-Вюртемберге 491, в Саксонии 109 и в Тюрингии 18.



В 2022 году было уничтожено 7,5 тыс. зараженных кабанов. Радиация попадает в их организм из-за того, что они питаются лесными грибами и растениями, накапливающими цезий-137 из почвы.