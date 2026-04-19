Умер один из основателей группы «Митьки» Владимир Шинкарев

Фото: Алексей Балакин/wikipedia.org

Советский и российский художник, один из основателей творческой группы «Митьки» Владимир Шинкарев скончался в возрасте 72 года. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на его семью.

Причиной смерти стала сердечная недостаточность. «Владимира не стало сегодня в четыре часа дня», — сказал собеседник агентства.

Художник родился 4 марта 1954 года в Ленинграде. Учился на курсах при ЛВХПУ им. Мухиной и институте им. Репина. В 1970-х годах проводил неофициальные квартирные выставки. В 1981 году стал членом товарищества экспериментального искусства. 

Шинкарев стоял у истоков создания творческого объединения «Митьки». Оно началось с его одноименной книги, описывающей «типичного митька» —  беззаботного пьяницу из Ленинграда. «Афиша Daily»» рассказывала историю объединения.

