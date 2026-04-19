Умер один из основателей группы «Митьки» Владимир Шинкарев

Советский и российский художник, один из основателей творческой группы «Митьки» Владимир Шинкарев скончался в возрасте 72 года. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на его семью.



Причиной смерти стала сердечная недостаточность. «Владимира не стало сегодня в четыре часа дня», — сказал собеседник агентства.



Художник родился 4 марта 1954 года в Ленинграде. Учился на курсах при ЛВХПУ им. Мухиной и институте им. Репина. В 1970-х годах проводил неофициальные квартирные выставки. В 1981 году стал членом товарищества экспериментального искусства.



Шинкарев стоял у истоков создания творческого объединения «Митьки». Оно началось с его одноименной книги, описывающей «типичного митька» — беззаботного пьяницу из Ленинграда. «Афиша Daily»» рассказывала историю объединения.