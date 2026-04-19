В Ростове-на-Дону тигр прыгнул в зрительный зал во время выступления в цирке

В Ростове-на-Дону в цирке династии Довгалюк на проспекте Нагибина тигр во время выступления выпрыгнул из манежа в зрительный зал. Об этом сообщило 161.ru.



На манеже выступало три тигра и два дрессировщика. Внезапно оградительная сетка упала. Тигры испугались, один из них перепрыгнул ограждение.

