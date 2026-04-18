Мужчина с кошкой несколько дней дрейфовали в море. Их подобрал круизный лайнер

Моряк оказался в ловушке посреди отрытого моря, после того как на его парусной лодке оказал двигатель. Спустя несколько дней свободного дрейфа рядом с лодкой появился круизный лайнер Carnival Legend. Надеясь на спасение, мужчина запустил сигнальные ракеты. Их заметил экипаж судна и отправил на помощь небольшую лодку.