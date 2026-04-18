Мадонна выступила на «Коачелле» вместе с Сабриной Карпентер

В США стартовал второй уик-энд музыкального фестиваля «Коачелла». На нем выступила Мадонна — она приняла участие в сете Сабрины Карпентер.
Мадонна появилась на сцене во время исполнения Карпентер песни «Juno». В туре Short ’n Sweet Сабрина «арестовывала» знаменитостей, когда пела этот сингл.
Артистки исполнили вместе два хита Мадонны — «Vogue» и «Like a Prayer». Также Мадонна представила новую песню, по всей видимости, из грядущего альбома «Confessions II».
Мадонна поблагодарила со сцены Карпентер за приглашение. «Не стоит, Мадонна. Вы можете получить все, чего захотите», — ответила ей Сабрина.
Певицы пообщались со зрителями в ходе шоу. Мадонна вспомнила, как выступала на «Коачелле» 20 лет назад, и призналась, что вернулась на фестиваль «в тех же сапогах, том же корсете, той же куртке, что и тогда, и в том же жакете Gucci».
Новый альбом Мадонны «Confessions II» выйдет 3 июля. Он станет продолжением ее пластинки 2025 года «Confessions on a Dance Floor».