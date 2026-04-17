Пожарный в Тюмени реанимировал двух кошек, которых спас из огня

Тюменский пожарный Руслан Белоус реанимировал двух кошек, которых спас при тушении квартиры. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУМЧС.
Возгорание произошло в одной из квартир на верхнем этаже девятиэтажки по улице Республики. Пожарные ликвидировали огонь на площади 30 квадратных метров и спасли трех человек.
Женщину, а вместе с ней и трех кошек вывел из горящей квартиры Руслан Белоус. Двум животным потребовалась реанимация, и пожарный их вернул к жизни. После этого кошек вернули владельцам.
«Пожар был сложным. Благо, что все завершилось успешно: ни люди, ни животные не пострадали», ― сказали в пресс-службе.
Там отметили, что Белоус служит в МЧС более десяти лет. За это время он свыше десятка раз выносил из огня кошек, собак и даже черепах.