Вышел новый дублированный трейлер хоррора «Полутон» от A24

Фото: Dustin Rabin/«Про: взгляд»

Дистрибьюторская компания «Про: взгляд» поделилась с «Афишей Daily» новым дублированным трейлером «Полутона». Хоррор от студии A24 («Реинкарнация», «Еретик», «Два, три, демон, приди!») стартует в российском прокате 30 апреля.

По сюжету ведущая подкаста о паранормальном Эви (Нина Кири, «Рассказ служанки») начинает получать на почту жуткие аудиозаписи с необъяснимыми звуками. Пытаясь разгадать их происхождение, она впускает кошмар в свою реальность. Вместе с Кири в фильме снялись Адам ДиМарко («Сверхъестественное», «Белый лотос») и Мишель Дюке («Девственницы-самоубийцы»).

Видео: «Про: взгляд»

«Полутон» ― дебютная полнометражная работа канадца Иэна Туасона. Ранее он работал с иммерсивными VR-хоррорами — его проект «3:00 AM» собрал более 9 млн просмотров на ютубе. В «Полутоне» Туасон использует звук как главный инструмент страха: аудиоландшафт создает эффект физического присутствия и направляет внимание зрителя. За картиной также стоит личная история режиссера: он снимал фильм в доме своих родителей, где ухаживал за ними в последние годы жизни.

В январе 2026 года «Полутон» представили на фестивале независимых фильмов Sundance. За две недели проката в США картина Туасона собрала более 15 млн долларов при бюджете всего 500 тыс. — то есть окупила себя более чем в 30 раз. «Полутон» стал пятым самым успешным стартом в истории A24 — выше, чем у «Ведьмы», «Солнцестояния» и «Маяка».

