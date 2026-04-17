В «Художественном» пройдет премьера драмы «Грация» Паоло Соррентино

Фото: A-One

28 апреля в большом зале «Художественного» состоится зрительская премьера «Грации» ― экзистенциальной драмы Паоло Соррентино. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе московского кинотеатра. 

Показ пройдет на итальянском языке с русскими субтитрами. Начало ― в 19.00, билеты доступны на «Афише». В широкий прокат в России картина выйдет 30 апреля, дистрибьюторами выступят компании A-One и «Веста».  

В центре сюжета ― вымышленный президент Италии Мариано де Сантис. Перед выходом на пенсию ему нужно рассмотреть два прошения о помиловании и решить, стоит ли ему подписывать закон о легализации эвтаназии. Главную роль исполнил Тони Сервилло, который наиболее известен по роли римского писателя Джепа Гамбарделлы в картине «Великая красота».

«„Грация“ — шедевр, в котором Соррентино ставит и решает самую трудную проблему в искусстве: как показать абсолютно положительного героя? Убедительно, без тошнотворной приторности и натяжек, а также скуки и назидательности. Это всегда было самым сложным — Толстой и Достоевский потому и великие авторы, что неплохо с этим справлялись. В наше время, когда кажется, что положительных героев нет и не может быть, это достижение, заслуживающее особых аплодисментов», — отметил программный директор «Художественного» Стас Тыркин.

Премьера «Грации» состоялась на Венецианском кинофестивале-2025. Там фильм участвовал в основном конкурсе, а Тони Сервилло получил награду за лучшую мужскую роль.

