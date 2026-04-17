Казахстанец нашел на свалке десятки цыплят. Теперь они живут у него дома

Фото: @interesnyi.15region/TikTok

Житель Северо-Казахстанской области Серик Жамансаримов нашел на свалке десятки недавно вылупивших цыплят. Теперь они живут у него дома. 

Мужчина услышал писк цыплят, когда выгружал мусор. Он предположил, что на полигон вывезли отходы птицефабрики вместе с яйцами и живыми птенцами. Некоторых цыплят уже клевали чайки, поэтому он решил забрать их к себе домой. 

Видео: @interesnyi.15region/TikTok

Сейчас птенцы живут дома у Жамансаримова, где для них оборудовали инфракрасные лампы, поилки и зону питания. Мужчина выкладывает видео с найденышами в тиктоке, а подписчики внимательно следят за казахстанской версией «Побега из курятника».

Видео: @interesnyi.15region/TikTok

Местные жители предполагают, что яйца попали на свалку, потому что от них как от бракованных решила избавиться одна из птицефабрик. По мнению специалистов, весеннее солнце и процессы разложения внутри мусорной кучи создали эффект инкубатора. В результате цыплята начали массово вылупляться. 

Видео: @interesnyi.15region/TikTok

Ветинспекция ищет тех, кто вывез яйца на свалку. Согласно казахстанскому закону «О ветеринарии», бракованные яйца относятся к биологическим отходам. Их запрещено просто выбрасывать на свалки, чтобы не допустить риска распространения инфекций или загрязнения среды. Такие отходы нужно сжигать или уничтожать в специальных скотомогильниках. 

В ветинспецию нужно наведаться и спасителю цыплят, чтобы избежать штрафа. Специалисты должны решить, насколько пернатые безопасны для окружающих. 

