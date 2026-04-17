Казахстанец нашел на свалке десятки цыплят. Теперь они живут у него дома

Житель Северо-Казахстанской области Серик Жамансаримов нашел на свалке десятки недавно вылупивших цыплят. Теперь они живут у него дома.
Мужчина услышал писк цыплят, когда выгружал мусор. Он предположил, что на полигон вывезли отходы птицефабрики вместе с яйцами и живыми птенцами. Некоторых цыплят уже клевали чайки, поэтому он решил забрать их к себе домой.
Сейчас птенцы живут дома у Жамансаримова, где для них оборудовали инфракрасные лампы, поилки и зону питания. Мужчина выкладывает видео с найденышами в тиктоке, а подписчики внимательно следят за казахстанской версией «Побега из курятника».
Местные жители предполагают, что яйца попали на свалку, потому что от них как от бракованных решила избавиться одна из птицефабрик. По мнению специалистов, весеннее солнце и процессы разложения внутри мусорной кучи создали эффект инкубатора. В результате цыплята начали массово вылупляться.
Ветинспекция ищет тех, кто вывез яйца на свалку. Согласно казахстанскому закону «О ветеринарии», бракованные яйца относятся к биологическим отходам. Их запрещено просто выбрасывать на свалки, чтобы не допустить риска распространения инфекций или загрязнения среды. Такие отходы нужно сжигать или уничтожать в специальных скотомогильниках.
В ветинспецию нужно наведаться и спасителю цыплят, чтобы избежать штрафа. Специалисты должны решить, насколько пернатые безопасны для окружающих.