«Хлебозавод» запустил клуб городских сообществ «Люди любят»

На московском «Хлебозаводе» открылся клуб городских сообществ «Люди любят». В нем каждый месяц будут обсуждать разные городские увлечения — от бега и пинг-понга до кофе, фотографии, бани и молодой российской музыки. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе пространства.
Первая тема проекта посвящена беговой культуре. В течение апреля на «Хлебозаводе» проходят еженедельные пробежки от бренда GRI, специальные маршруты по Бутырскому району и встречи для тех, кто хочет пробежать свои первые 10 километров и разобраться, как устроено беговое комьюнити Москвы.
Главным событием месяца станет большая встреча беговых сообществ, которая пройдет 19 апреля в Котельной Хлебозавода. На ней обсудят питание, экипировку, главные беговые события года и психологические сложности, с которыми сталкиваются новички.
Еще один блок посвятят обзору беговых клубов Москвы: гости смогут узнать, чем отличаются разные сообщества, познакомиться с их представителями и выбрать подходящее для себя. Встречу посетят участники Social Run Community, Peak Running Club, «Пыльные Гантели», C95 и других объединений.
Посещение всех событий бесплатное, по регистрации.