Житель немецкого города Тростберг купил подержанный сейф и нашел в нем золотой слиток. Об этом сообщает PNP.
Покупка немцу обошлась в 15 евро. Придя домой, он внимательнее осмотрел сейф и обнаружил в нем потайное отделение. Там находился золотой слиток весом 250 грамм, текущая стоимость которого составляет около 32 тыс. евро (около 2,9 млн рублей).
Добропорядочный покупатель связался с полицией, которая уведомила о находке бывшего владельца. Тот сообщил, что продал сейф по поручению своего 90-летнего дедушки, который, вероятно, забыл о золотом слитке.
Окончательно вопрос о праве собственности должен решаться в гражданско-правовом порядке, сообщили в полиции.
В прошлом году москвич нашел на улице 1,6 млн рублей. Он оставил деньги себе и потратил на собственные нужды. В итоге на мужчину завели уголовное дело о краже, по которому ему грозит до 10 лет колонии.