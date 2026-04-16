Мать покойного Аарона Картера собирает деньги на звезду его имени на Аллее Славы в Голливуде

Джейн Картер Шнек, мать покойного актера и певца Аарона Картера, организовала сбор средств на установку звезды в честь сына на голливудской Аллее Славы.
Соответствующая страница появилась на платформе GoFundMe. Собранные деньги пойдут на создание, установку и долгосрочное обслуживание звезды.
Стоимость составляет 85 тыс. долларов. На момент написания заметки средства пожертвовали 12 человек на общую сумму 311 долларов.
На странице сбора средств отмечается, что Аарон Картер гастролировал по всему миру, регулярно появлялся на телевидении (в сериалах «Лиззи Магуайер», «Сабрина — маленькая ведьма», «Седьмое небо»), а в 2009 году занял пятое место в шоу «Танцы со звездами».
«Влияние Аарона Картера на целое поколение молодых поклонников и его вклад в развитие поп-музыки до сих пор ощущаются, что подтверждает его статус влиятельной фигуры в индустрии развлечений начала 2000-х», — говорится в описании.
Аарон Картер скончался в возрасте 34 лет в 2022 году. Он был найден мертвым в своем доме в Ланкастере, штат Калифорния.