Мать покойного Аарона Картера собирает деньги на звезду его имени на Аллее Славы в Голливуде

На YouTube теперь можно отключить Shorts
Съемки байопика о Снуп Догге начнутся летом. Главную роль исполнит Джонатан Дэвисс
Мать Лиама Галлахера велела ему «перестать быть придурком»
Paramount показала трейлер перезапуска «Уличного бойца»
В Беларуси начнут штрафовать операторов за плохое качество связи
У «Овечьего детектива» вышли постеры — пародии на «Молчание ягнят» и «Блондинку в законе»
В США пилоты начали мяукать во время переговоров с диспетчерами
Illumination: «Миньоны и монстры» станут «одой зарождению кинематографа»
Massive Attack и Том Уэйтс выпустили трек «Boots on the Ground»
Открылась новая станция МЦД-1 «Москва-Сити»
Скворцы и зяблики начали возвращаться в Москву раньше из‑за теплых зим
Смузи с коллагеном и кетобифштекс: «Перекресток» запустил линию готовой еды для правильного питания
На Пикнике Афиши пройдет шоукейс FRWRD Music и Carnival Records
Джейкоб Элорди и Маргарет Куолли на первых кадрах «Созвездия пса» Ридли Скотта
ИИ-кавер на «Седую ночь» поднялся на первую строчку мирового чарта Shazam
Эль Фэннинг и Каллум Тернер на постерах сатирического триллера «Подрезка кустов роз»
Приложение Zaycev.Net возглавило топ российского App Store
Минпросвещения: первоклассники должны делать домашние задания не дольше часа
В Москве с начала года у таксистов изъяли почти 700 машин
Шарлиз Терон сыграет Калипсо в «Одиссее» Нолана
Скайлер Гисондо собирается сделать предложение Ариане Гранде в трейлере «Знакомства с родителями-4»
Вышел тизер фильма, в котором воскресили Вэла Килмера с помощью ИИ
В Париже мучжина выиграл в лотерею картину Пикассо стоимостью более 1 миллиона евро
Кейт Бланшетт сыграет Марту Стюарт в байопике
Аманда Сейфрид и Гейтен Матараццо присоединились к фильму-мюзиклу «Октет»
Вышел трейлер финального сезона «Благих знамений». Шоу завершится 90-минутным эпизодом
Деми Мур снимется с Шарлиз Терон и Джулией Гарнер в триллере «Тиран»
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова попала в реанимацию

Мать покойного Аарона Картера собирает деньги на звезду его имени на Аллее Славы в Голливуде

Фото: chuck williams/Unsplash

Джейн Картер Шнек, мать покойного актера и певца Аарона Картера, организовала сбор средств на установку звезды в честь сына на голливудской Аллее Славы.

Соответствующая страница появилась на платформе GoFundMe. Собранные деньги пойдут на создание, установку и долгосрочное обслуживание звезды.

Стоимость составляет 85 тыс. долларов. На момент написания заметки средства пожертвовали 12 человек на общую сумму 311 долларов.

На странице сбора средств отмечается, что Аарон Картер гастролировал по всему миру, регулярно появлялся на телевидении (в сериалах «Лиззи Магуайер», «Сабрина — маленькая ведьма», «Седьмое небо»), а в 2009 году занял пятое место в шоу «Танцы со звездами».

«Влияние Аарона Картера на целое поколение молодых поклонников и его вклад в развитие поп-музыки до сих пор ощущаются, что подтверждает его статус влиятельной фигуры в индустрии развлечений начала 2000-х», — говорится в описании.

Аарон Картер скончался в возрасте 34 лет в 2022 году. Он был найден мертвым в своем доме в Ланкастере, штат Калифорния. 

