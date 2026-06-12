В России утвердили ГОСТ для детских игрушек с ИИ

Стандарт разработала Ассоциация предприятий индустрии детских товаров «АИДТ». Ее президент Аннтонина Цицулина отметила: «Право ребенка на игру должно сохраняться и в цифровую эпоху. Но если игрушка распознает речь ребенка, отвечает ему, запоминает сценарии, подключается к сервисам и способна влиять на игровое поведение, к ней уже нельзя подходить как к обычной электронной игрушке. Новый стандарт задает ответственную рамку для ИИ-игрушек: безопасность, возрастная уместность, защита данных, родительский контроль и уважение к интересам ребенка должны быть заложены на этапе проектирования, а не добавляться после выхода продукта на рынок».

