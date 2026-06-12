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В России утвердили ГОСТ для детских игрушек с ИИ

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Boitumelo/Unsplash

Росстандарт утвердил национальный стандарт для игрушек с технологиями искусственного интеллекта. Он устанавливает единые правила безопасности и ответственного использования нейросетей в товарах для детей. Об этом говорится на сайте ведомства.

В Росстандарте заявили, что ГОСТ не имеет международных аналогов. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года. Документ распространяется на интерактивные куклы и фигурки с распознаванием речи, роботизированные игрушки, умные устройства, игровые консоли и аксессуары с элементами ИИ.

Стандарт устанавливает требования не только к физической, механической и пожарной безопасности таких игрушек, но и к их цифровым функциям. В частности, он регулирует защиту данных, подключение к внешним сервисам, родительский контроль и возрастную уместность сценариев взаимодействия.

Отдельное внимание уделено психоэмоциональной безопасности. Игрушки не должны использовать сценарии, которые могут вызывать у ребенка страх, тревогу, агрессию или чрезмерную привязанность.

ГОСТ также предусматривает минимизацию сбора данных, согласие родителей на их обработку, ограничение передачи информации третьим лицам и требования к хранению и передаче данных. Особые правила установлены для использования биометрической информации.

«Игрушки с технологиями искусственного интеллекта становятся частью повседневной жизни детей, поэтому вопросы безопасности таких изделий уже не ограничиваются только их физическими характеристиками», — отметил глава Росстандарта Антон Шалаев.

Стандарт разработала Ассоциация предприятий индустрии детских товаров «АИДТ». Ее президент Аннтонина Цицулина отметила: «Право ребенка на игру должно сохраняться и в цифровую эпоху. Но если игрушка распознает речь ребенка, отвечает ему, запоминает сценарии, подключается к сервисам и способна влиять на игровое поведение, к ней уже нельзя подходить как к обычной электронной игрушке. Новый стандарт задает ответственную рамку для ИИ-игрушек: безопасность, возрастная уместность, защита данных, родительский контроль и уважение к интересам ребенка должны быть заложены на этапе проектирования, а не добавляться после выхода продукта на рынок».
 

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