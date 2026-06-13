Muse анонсировали тур по Великобритании и Европе в поддержку нового альбома

Британская рок-группа Muse объявила даты тура по Великобритании и Европе, который пройдет осенью и зимой 2026 года. Концерты будут посвящены выходу десятого студийного альбома коллектива «The Wow! Signal», релиз которого запланирован на 26 июня.
Британская часть гастролей стартует 12 и 13 ноября двумя концертами в манчестерской арене Co-op Live. После этого музыканты выступят на лондонской площадке The O2, где дадут два шоу подряд — 15 и 16 ноября.
Затем группа отправится в европейскую часть тура. В расписание вошли концерты в Берлине, Милане, Дюссельдорфе, Париже, Амстердаме, Монпелье и Цюрихе. Всего коллектив запланировал 16 выступлений на крупнейших аренах Европы.
Продажа билетов начнется 19 июня, а участники официального фан-клуба смогут получить доступ к предпродаже двумя днями ранее. Новый альбом «The Wow! Signal» станет первой полноформатной работой Muse после пластинки «Will Of The People», вышедшей в 2022 году. В релиз также войдут ранее представленные синглы «Cryogen», «Nightshift Superstar» и «Hexagons».
Название альбома отсылает к знаменитому сигналу Wow! , зафиксированному астрономами в 1977 году. Необычный радиосигнал, пришедший из направления созвездия Стрельца, стал одной из самых известных космических загадок XX века и породил множество теорий о возможном внеземном происхождении.
По словам представителей группы, новый материал посвящен темам космоса, надежды, неизвестности и возможного контакта с внеземными цивилизациями.