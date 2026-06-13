Пентагон опубликовал новые файлы об НЛО. В одном из них говорится о «летающей картофелине»

Пентагон опубликовал третью партию материалов, посвященных свидетельствам о неопознанных летающих объектах (НЛО). Они размещены на специальной странице на сайте ведомства.
Всего было рассекречено 72 документа разных лет из архивов ФБР, ЦРУ и Пентагона. В них содержатся фото и видеозаписи НЛО или, как они называются в отчете, «неопознанных аномальных явлений», а также свидетельские показания и рисунки.
В одном из отчетов говорится о странном парящем объекте, похожем на «картофелину». Его над горами Шайенн в Колорадо наблюдал в 2022 году бывший офицер разведки со своими сослуживцами (на обложке новости — художественная интерпретация инцидента).
По словам очевидца, объект был будто окрашен в кремово-белый цвет и состоял из панелей, похожих на рыбьи чешуйки, которые двигались медленными волнами. Примерно через две минуты после начала наблюдений объект быстро исчез.
В другом файле содержится доклад ЦРУ от 1956 года о возможном перемещении «летающих тарелок» между Будапештом и Москвой. Документ основан на показаниях гражданина США родом из Венгрии. Племянница из Будапешта прислала ему письмо, в котором рассказывала об НЛО, быстро летающих в небе.
«Так называемые летающие тарелки (ракеты) в течение нескольких недель держали людей в нервном состоянии. Эти очень быстрые летающие объекты сильно заняли научные круги. Уверена, вы уже слышали из газет: скорость этих объектов оценивалась в 12 тыс. километров в час», — сказано в отчете.
К документу приложен рисунок, изображающий построение и предполагаемый курс этих объектов между Москвой и Будапештом.
Еще в одном документе описано наблюдение двух очевидцев на Северо-востоке США, которые в июле 2025 года заметили яркий красный шар на заднем дворе. По их словам, внутри сферы диаметром около метра находилось «белое плазменное солнце» размером с баскетбольный мяч.
Позднее они заметили второй шар, связанный с первым. ФБР отмечает, что инцидент произошел в радиусе 40 километров от мест, где ранее сообщали о других похожих объектах — «треугольных сферах», «вращающихся красных сферах» и «сферах над прудом». К документу приложено видео свидетеля.
В феврале Дональд Трамп поручил министру обороны и другим профильным ведомствам выявить и рассекретить государственные материалы, связанные с внеземной жизнью, неопознанными воздушными явлениями и неопознанными летающими объектами. Свое распоряжение Трамп объяснил огромным интересом общества к этим «крайне сложным, но исключительно важным вопросам».
Еще в 2023 году Министерство обороны США запустило сайт с рассекреченной информацией о неопознанных аномальных явлениях (UAP). Он постепенно пополняется новыми снимками и видео.