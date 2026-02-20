Дональд Трамп пообещал рассекретить документы об НЛО и инопланетянах

Умер актер Эрик Дейн, снимавшийся в «Анатомии страсти» и «Эйфории»
Россия впервые с 1960 года осталась без медалей в фигурном катании на Олимпийских играх
Брендан Фрейзер и Эндрю Скотт спорят о высадке войск в Нормандии в трейлере «Давления»
Фиби Дайневор снимется в экранизации «Пляжного чтения» Эмили Генри
Ширли МакЛейн сыграет в фильме «Маргрет и Стиви»
Французский сериал «Охота» все же выйдет на Apple TV+ после скандала с плагиатом
Расселл Кроу и Люк Хемсворт борются за чемпионство в трейлере «Зверя»
Боб Оденкерк и Лена Хеди появились в трейлере фильма «Нормал»
Вуди и Базз Лайтер против гаджетов: вышел трейлер пятой части «Истории игрушек»
Тиффани Хэддиш и Росарио Доусон сыграют в хоррор‑триллере «Урок»
«Из огня восходит тьма»: вышел тизер третьего сезона «Дома Дракона»
«Проклятый рыцарь» со звездами «Игры престолов» выйдет в российский прокат 23 апреля
В Центре «Зотов» пройдет паблик-ток «Разговор о Вертове. Кино, искусство, звук, пространство»
Канадским школьникам разрешили смотреть хоккей на Олимпиаде во время уроков
«Литрес» вернул в продажу роман Фредрика Бакмана «После бури» после проверки на пропаганду ЛГБТ*
Вышел трейлер драмы «Северная станция» — полнометражного дебюта Сергея Овечко
Томас Шелби возвращается в трейлере фильма «Острые козырьки. Бессмертный человек»
Появился трейлер дорамы Netflix «Парень по вызову», в котором играет Джису из Blackpink
Ски-альпинист Никита Филиппов первым из россиян завоевал медаль на Олимпиаде
Twenty One Pilots выпустили клип со стоп-моушен-анимацией на завирусившийся в сети трек
Пес финишировал на Олимпиаде вместе с лыжницами
Аманда Сейфрид узнала, что была продюсером «Горничной», только через три недели после начала съемок
Vogue назвал Николь Кидман кумиром одиноких женщин
В Москве и Подмосковье 23 февраля потеплеет до +1 градуса
Ганвест зацензурит 25 треков и займется благотворительностью
«Яндекс» в марте запустит сервис такси Fasten с «доступными тарифами»
LEGO выпустит новые наборы по «Звездным войнам» и «Мандалорцу и Грогу»
Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова в трейлере драмы «Космос засыпает»

Дональд Трамп пообещал рассекретить документы об НЛО и инопланетянах

Афиша Daily
Фото: Universal History Archive/Getty Images

Дональд Трамп поручил министру обороны и другим профильным ведомствам выявить и рассекретить государственные материалы, связанные с внеземной жизнью, неопознанными воздушными явлениями и неопознанными летающими объектами. Об этом президент США сообщил в соцсети Truth Social.

Свое распоряжение Трамп объяснил огромным интересом общества к этим «крайне сложным, но исключительно важным вопросам». Сроки публикации документов политик не уточнил. 

Недавно Барак Обама сказал, что инопланетян не держат на военных базах США, в том числе и в «Зоне 51», о которой ходят конспирологические теории. В интервью блогеру Брайану Тайлеру политик заявил, что наличие поземного объекта под этой базой возможно лишь при существовании масштабного заговора по сокрытию столь важной информации от президента. 

Спустя сутки, после того как заявление Обамы завирусилось в соцсетях, он добавил, что верит в инопланетную жизнь из-за огромных размеров вселенной. При этом экс-президент подчеркнул, что лично не сталкивался с инопланетянами во время нахождения в Белом доме. 

Расскажите друзьям