Дональд Трамп пообещал рассекретить документы об НЛО и инопланетянах

Недавно Барак Обама сказал, что инопланетян не держат на военных базах США, в том числе и в «Зоне 51», о которой ходят конспирологические теории. В интервью блогеру Брайану Тайлеру политик заявил, что наличие поземного объекта под этой базой возможно лишь при существовании масштабного заговора по сокрытию столь важной информации от президента.