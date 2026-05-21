Москвичам нужно в среднем 5 месяцев, чтобы найти работу

Фото: Vitaly Gariev/Unsplash

Безработные жители московского региона трудоустраивались в среднем за 4,7 месяца в прошлом году. Об этом сообщает «Осторожно, Москва» со ссылкой на данные Мосстата.

Чаще всего работу находили за срок от одного до трех месяцев — так было у 38,6% безработных. Еще 17,2% трудоустраивались меньше чем за месяц, 15% — за три-шесть месяцев.

У 10,8% поиск занимал от шести до девяти месяцев, у 9,8% — от девяти месяцев до года. Еще 8,6% искали работу год и дольше.

По данным Мосстата, в 2025 году в московском регионе насчитывалось 78 тыс. безработных. Большинство из них жили в городах — 78,2%, еще 21,8% приходились на сельскую местность.

Женщин среди безработных оказалось больше, чем мужчин: 48 тыс. против 30 тыс. Средний возраст безработных в регионе составил 36,4 года. Уровень безработицы по методологии Международной организации труда в 2025 году оценивался в 1,6%.

