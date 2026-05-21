Смотрим новый трейлер второго сезона «Аватара: Легенда об Аанге»

Netflix представил новый трейлер второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Все семь эпизодов игрового ремейка одноименного мультсериала выйдут 25 июня.

Главную роль в шоу исполнил Гордон Кормье. В центре сюжета юный Аватар Аанг ― последний выживший маг воздуха. Мальчику необходимо освоить четыре стихии ― воду, землю, огонь и воздух, ― чтобы дать отпор народу огня, развязавшему войну, и восстановить равновесие в мире. 

Видео: Netflix

В первом сезоне освобожденный из столетнего ледяного плена Аанг вместе с друзьями Катарой и Соккой путешествует по миру, осваивая четыре стихии и скрываясь от погони принца огня Зуко и его дяди Айро. Их отправил лорд огня Озай, чтобы схватить Аанга. Во втором сезоне, после спасения северного племени воды от народа огня, команда отправляется к царю земли, чтобы найти союзника в войне против Озая.

Шоураннером проекта стал Альберт Ким, работавший над сериалами «Сонная лощина» и «Пантеон». Первый сезон «Аватара» вышел в феврале 2023 года.

