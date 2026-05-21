Смотрим новый трейлер второго сезона «Аватара: Легенда об Аанге»

В первом сезоне освобожденный из столетнего ледяного плена Аанг вместе с друзьями Катарой и Соккой путешествует по миру, осваивая четыре стихии и скрываясь от погони принца огня Зуко и его дяди Айро. Их отправил лорд огня Озай, чтобы схватить Аанга. Во втором сезоне, после спасения северного племени воды от народа огня, команда отправляется к царю земли, чтобы найти союзника в войне против Озая.