В Москва-Сити построят 52-этажный небоскреб в виде оригами

В деловом центре Москва-Сити появится небоскреб, фасад которого напоминает японское оригами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского. Здание расположится в 1-м Красногвардейском проезде.
Всего в небоскребе будет 52 этажа, общая высота составит 248,6 метра. Внутри разместятся не только офисы, но и торговая галерея с кафе. На верхних этажах появится панорамный ресторан с прозрачной крышей и террасами.
Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что напротив Москва-Сити построят новую набережную длиной 2,5 километра. Она пройдет от моста Академика Королева до здания театра «Мастерская П.Н.Фоменко».
Запланированы две смотровые площадки над водой и амфитеатр у реки возле театра, а также разметка для велосипедистов и места для отдыха. Строительство собираются завершить уже в этом году. Часть участка — от моста Академика Королева до жилого комплекса «Береговой» — уже доступна для пешеходов.