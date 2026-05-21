В Москва-Сити построят 52-этажный небоскреб в виде оригами

Показываем трейлер «Мальчика и Лиса» — приключенческой драмы Жиля де Мэтра, которая выходит в РФ
В доме Зои Богуславской и Андрея Вознесенского в Переделкино появится музей
В Москве открылась выставка уличного искусства, посвященная 20-летию фестиваля «Граффити Винзавод»
О детективе Эркюле Пуаро снимут новый сериал
Квинта Брансон создаст и сыграет главную роль в фильме о Бетти Буп
Фестиваль «Новое движение» объявил состав жюри, программу и участников «Кинорынка»
Стартовало музыкальное шоу «Соль. Легенда». Среди участников — Uma2rman и Люся Чеботина
«Приключения Клиффа Бута» выйдут в эксклюзивный прокат в IMAX 25 ноября
В Лужниках пройдет День футбола
Рената Реинсве сыграет Мэри Уолстонкрафт в байопике «Если любовь умрет»
Кристофер Нолан признался, что никогда не пользовался электронной почтой
Майкл Бэй снимет фильм о крупнейшей американской спасательной операции в Иране
Билли Джоэл выступил против фильма о себе, назвав его «юридически и профессионально ошибочным»
Московский зоопарк подключился к спасению бегемотов Пабло Эскобара в Колумбии
В «Коломенском» уничтожают историческую булыжную дорогу
Анджелина Джоли говорит по-французски в трейлере фильма «Кутюр»
Милли Олкок вернется к роли Супергерл в «Человеке завтрашнего дня»
Бабушку-стримершу в США задержала полиция во время трансляции
«Заветы» — продолжение «Рассказа служанки» — продлили на второй сезон
В Великобритании радиостанция по ошибке объявила о смерти короля
Вышел новый трейлер «Властелинов вселенной» — фильма о Хи-Мэне с Николасом Галициным и Джаредом Лето
Дженна Ортега сыграет в новом фильме Леоса Каракса «Lily May B»
Джон Сина и Эрик Андре в первом трейлере комедии «Братик»
Книги о Егоре Летове получат специальную маркировку из-за упоминания в них наркотиков
Традиционному поиску Google конец: выдачу с десятью ссылками почти полностью заменит ИИ-обзор
В Петербурге проведут интерактивный перформанс с роботом к выходу нового романа Евгения Водолазкина
Жара в Москве побила 129-летний температурный рекорд
Бахрушинский музей открыл Новый музей театра в Петербурге

В Москва-Сити построят 52-этажный небоскреб в виде оригами

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Sezar Tower

В деловом центре Москва-Сити появится небоскреб, фасад которого напоминает японское оригами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского. Здание расположится в 1-м Красногвардейском проезде.

Всего в небоскребе будет 52 этажа, общая высота составит 248,6 метра. Внутри разместятся не только офисы, но и торговая галерея с кафе. На верхних этажах появится панорамный ресторан с прозрачной крышей и террасами.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что напротив Москва-Сити построят новую набережную длиной 2,5 километра. Она пройдет от моста Академика Королева до здания театра «Мастерская П.Н.Фоменко».

Запланированы две смотровые площадки над водой и амфитеатр у реки возле театра, а также разметка для велосипедистов и места для отдыха. Строительство собираются завершить уже в этом году. Часть участка — от моста Академика Королева до жилого комплекса «Береговой» — уже доступна для пешеходов.

Расскажите друзьям