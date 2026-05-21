В доме Зои Богуславской и Андрея Вознесенского в Переделкино появится музей

В Переделкино, в доме, где жили писательница Зоя Богуславская и поэт Андрей Вознесенский, откроят музей. Об этом в интервью «МК» сообщил сын Богуславской Леонид.
После смерти Зои Богуславской в возрасте 102 лет мужчина рассказал, что она всю жизнь была ему не только матерью, но и другом. Он назвал литературного критика легендой и эпохой, а еще «человеком, который лично знал великих и при этом не терял живого интереса к каждому конкретному человеку рядом».
«Центр Вознесенского разберет ее архив, и скоро он станет открытым для всех, кто хочет понять эту эпоху. А дом в Переделкино, где они с Андреем жили, станет музеем. Это наш долг перед Зоей», — сказал он.
Дом Вознесенского и Богуславской находится по адресу: Тренева, 6. Это было местом встречи советской и зарубежной интеллигенции. Здесь собирались Владимир Высоцкий, Белла Ахмадулина и Юрий Любимов. Именно сюда в 1985 году приезжал на легендарные «посиделки» знаменитый американский музыкант Боб Дилан.
Богуславская ушла из жизни 14 мая. В браке с Андреем Вознесенским Зоя Богуславская прожила 46 лет. После смерти поэта в память о нем учредила премию «Парабола» и открыла Центр Вознесенского в Замоскворечье.