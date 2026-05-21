В России появится новый ГОСТ на унитазы

С 1 июня в силу вступает новый ГОСТ на унитазы и другие санитарные приспособления. Его утвердил Росстандарт, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на базу ведомства.
ГОСТ распространяется на керамические санитарные изделия, такие как унитазы, раковины, пьедесталы, биде и другие. При этом классификацию приспособлений сделали более подробной.
Раньше унитазы подразделялись только на три вида: напольные, детские и настенные. Новый стандарт выделяет сразу 16 видов.
Изделия подразделяются по способу установки (напольные, подвесные) и особенностям конструкции (компакт, моноблок, приставные). По типу омывания чаши выделяют ободковые, безободковые модели и варианты с душевым смывом. Учитываются также расположение выпускного патрубка и тип монтажа (скрытый или открытый). По целевому назначению модели делятся на стандартные, детские и предназначенные для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Требования к габаритам унитазов стали более гибкими. Теперь высота стандартной чаши от пола может составлять от 38 до 42 сантиметров (раньше было строго 40 сантиметров). Высота гидрозатвора также получила диапазон от 5 до 7 сантиметров вместо прежнего фиксированного стандарта в 6 сантиметров.
Недавно в России также утвердили ГОСТ о поддержании порядка на рабочем месте на основе японского метода пяти ступеней (5S). Согласно этому методу, для поддержания порядка в организации необходимо следовать пяти пунктам: сортировке, самоорганизации, систематической уборке, стандартизации и совершенствованию.