В России появится новый ГОСТ на унитазы

Изделия подразделяются по способу установки (напольные, подвесные) и особенностям конструкции (компакт, моноблок, приставные). По типу омывания чаши выделяют ободковые, безободковые модели и варианты с душевым смывом. Учитываются также расположение выпускного патрубка и тип монтажа (скрытый или открытый). По целевому назначению модели делятся на стандартные, детские и предназначенные для людей с ограниченными возможностями здоровья.