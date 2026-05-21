В Лужниках пройдет День футбола

Появился тизер фильма «Rolling Loud» с Оуэном Уилсоном и Трэвисом Скоттом
В Москва-Сити построят 52-этажный небоскреб в виде оригами
Стартовало музыкальное шоу «Соль. Легенда». Среди участников — Uma2rman и Люся Чеботина
«Приключения Клиффа Бута» выйдут в эксклюзивный прокат в IMAX 25 ноября
Рената Реинсве сыграет Мэри Уолстонкрафт в байопике «Если любовь умрет»
Кристофер Нолан признался, что никогда не пользовался электронной почтой
Майкл Бэй снимет фильм о крупнейшей американской спасательной операции в Иране
Билли Джоэл выступил против фильма о себе, назвав его «юридически и профессионально ошибочным»
Московский зоопарк подключился к спасению бегемотов Пабло Эскобара в Колумбии
В «Коломенском» уничтожают историческую булыжную дорогу
Анджелина Джоли говорит по-французски в трейлере фильма «Кутюр»
Милли Олкок вернется к роли Супергерл в «Человеке завтрашнего дня»
Бабушку-стримершу в США задержала полиция во время трансляции
«Заветы» — продолжение «Рассказа служанки» — продлили на второй сезон
В Великобритании радиостанция по ошибке объявила о смерти короля
Вышел новый трейлер «Властелинов вселенной» — фильма о Хи-Мэне с Николасом Галициным и Джаредом Лето
Дженна Ортега сыграет в новом фильме Леоса Каракса «Lily May B»
Джон Сина и Эрик Андре в первом трейлере комедии «Братик»
Книги о Егоре Летове получат специальную маркировку из-за упоминания в них наркотиков
Традиционному поиску Google конец: выдачу с десятью ссылками почти полностью заменит ИИ-обзор
В Петербурге проведут интерактивный перформанс с роботом к выходу нового романа Евгения Водолазкина
Жара в Москве побила 129-летний температурный рекорд
Бахрушинский музей открыл Новый музей театра в Петербурге
МТС предложила архитекторам переосмыслить дизайн городских вышек связи
Собянин: завершить строительство станции «Достоевская» Кольцевой линии метро планируется в 2030 году
Компания Nintendo разработала приложение, которое позволит превращать фото в мини-игры
Создатели Kingdom Come: Deliverance работают над игрой во вселенной «Властелина колец»
Хью Джекман и Майкл Сарноски — о фильме «Смерть Робин Гуда»

В Лужниках пройдет День футбола

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: пресс-служба Департамента спорта города Москвы

В день суперфинала Кубка России по футболу 24 мая на территории олимпийского комплекса «Лужники» состоится «День футбола». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента спорта Москвы.

На площадках выступят более 650 команд. Для проведения матчей будет задействовано 50 футбольных полей, на которых пройдут соревнования и тематические активности.

На поле №2 выступят популярные артисты, например, Zivert, Татьяна Буланова, Uma2rman и другие. В гала-матче на поле №10 против 100 юных футболистов сыграет команда звезд, в составе которой — чемпионы мира 2006 года Андреа Пирло и Марко Матерацци. Ожидаются также автограф-сессии с лучшим бомбардиром сборной России Артемом Дзюбой и бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года Андреем Аршавиным.

На нескольких площадках пройдут любительские турниры. Помимо матчей, запланированы бесплатные интерактивные зоны и развлечения. Можно будет сыграть в роботофутбол, настольный футбол, виртуальный футбол, а также класк - игру, в которой два игрока с помощью больших магнитов под доской управляют фишками.

Гости также смогут оценить необычные форматы: снукбол — игру, сочетающую в себе основы футбола и правила бильярда; текбол — сочетание футбола и настольного тенниса; кикер шериф XL — вариант настольного футбола для нескольких игроков; аэрофутбол — аналог аэрохоккея; дуйбол, где необходимо загнать шарик в ворота противника, используя силу воздуха.

Вход на все активности свободный. Суперфинал Кубка России по футболу «Спартак» — «Краснодар» начнется на Большой спортивной арене «Лужники» в 18.00 по московскому времени.

7 июня на ВДНХ в Москве пройдет фестиваль ходьбы. К событию присоединятся спортсмены Александр Панжинский, Никита Филиппов, Илья Авербух, Никита Нагорный, телеведущая Алла Михеева, актриса  Екатерина Стриженова и другие. 

Расскажите друзьям