В Лужниках пройдет День футбола

В день суперфинала Кубка России по футболу 24 мая на территории олимпийского комплекса «Лужники» состоится «День футбола». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента спорта Москвы.
На площадках выступят более 650 команд. Для проведения матчей будет задействовано 50 футбольных полей, на которых пройдут соревнования и тематические активности.
На поле №2 выступят популярные артисты, например, Zivert, Татьяна Буланова, Uma2rman и другие. В гала-матче на поле №10 против 100 юных футболистов сыграет команда звезд, в составе которой — чемпионы мира 2006 года Андреа Пирло и Марко Матерацци. Ожидаются также автограф-сессии с лучшим бомбардиром сборной России Артемом Дзюбой и бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года Андреем Аршавиным.
На нескольких площадках пройдут любительские турниры. Помимо матчей, запланированы бесплатные интерактивные зоны и развлечения. Можно будет сыграть в роботофутбол, настольный футбол, виртуальный футбол, а также класк - игру, в которой два игрока с помощью больших магнитов под доской управляют фишками.
Гости также смогут оценить необычные форматы: снукбол — игру, сочетающую в себе основы футбола и правила бильярда; текбол — сочетание футбола и настольного тенниса; кикер шериф XL — вариант настольного футбола для нескольких игроков; аэрофутбол — аналог аэрохоккея; дуйбол, где необходимо загнать шарик в ворота противника, используя силу воздуха.
Вход на все активности свободный. Суперфинал Кубка России по футболу «Спартак» — «Краснодар» начнется на Большой спортивной арене «Лужники» в 18.00 по московскому времени.
