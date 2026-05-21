Майка Монро в первом трейлере «Викторианской психопатки»

Компания Traffic опубликовала первый трейлер хоррора «Викторианская психопатка» Закари Уигона — режиссера «Стоп-слова». Сегодня фильм покажут в Каннах.
Действие разворачивается в 1858 году. В готическое поместье Энсор-хаус прибывает эксцентричная гувернантка Уинифред (Майка Монро) — ей предстоит обучать детей столовому этикету и рассказывать им об истории их семьи.
Вскоре сотрудники поместья начинают необъяснимым образом исчезать, и владельцы дома задаются вопросом, все ли в порядке с их новой сотрудницей. Уинифред погружается в безумие и становится все более жестокой.
Владельца поместья мистера Паундса играет Джейсон Айзекс («Белый лотос»), роль няни исполнит Томасин МакКензи («Кролик Джоджо»).
Фильм снят по мотивам романа Вирджинии Фейто «Викторианская психопатка». Съемки проходили летом в Ирландии.