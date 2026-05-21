Дочь Гвинет Пэлтроу Эппл Мартин дебютирует в кино

Эппл Мартин, 22-летняя дочь Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина, дебютирует в кино. Она снимется в комедии Нэнси Майерс — режиссера фильма «Отпуск по обмену». Об этом сообщает People.
Мартин снималась в эпизоде сериала HBO «Рустер», а также работала моделью для Chloe и Gap. Недавно девушка окончила Университет Вандербильта со степенью в области права и истории.
«Я не хочу быть певицей. Мне нравится музыкальный театр, но выходить на сцену одной и петь так страшно. Я люблю танцевать и люблю актерскую игру. Моя мечта — сниматься в кино», — поделилась Мартин.
О том, что Нэнси Майерс работает над новым фильмом, стало известно в декабре. Режиссер тогда подчеркнула, что ее новый проект предназначен для кинотеатров, а не для стриминга. Картина будет полуавтобиографической.
В фильме снимутся Киран Калкин («Настоящая боль»), Пенелопа Крус («Возвращение»), Эрин Доэрти («Корона»), Джуд Лоу («Талантливый мистер Рипли») и Оуэн Уилсон («Образцовый самец»). Теперь к актерскому составу присоединились Тони Хейл («Замедленное развитие»), Беверли Д’Анджело («Каникулы») и Эппл Мартин.