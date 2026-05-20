Московский зоопарк подключился к спасению бегемотов Пабло Эскобара в Колумбии

Глобальное объединение зоологических учреждений (ГОЗУ), которое возглавляет гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, начало международную кампанию по спасению 80 бегемотов из Колумбии. Об этом сообщает ТАСС.
Речь идет о потомках животных, которых в конце 1980-х завез в страну наркобарон Пабло Эскобар. Четыре бегемота жили на его частном ранчо в долине реки Магдалена, но после смерти Эскобара в 1993 году ранчо забросили, а животные разбрелись по округе. Сейчас их популяция оценивается примерно в 170 особей.
Колумбийские власти ранее одобрили план по уничтожению части популяции. В ГОЗУ выступили против эвтаназии 80 бегемотов и предложили перевезти их в аккредитованные учреждения. Ключевую роль в операции должна сыграть индийская организация «Вантара» — она предложила разместить как можно больше животных и создать для них специально спроектированную природную среду.
В обращении к правительству Колумбии ГОЗУ указывает, что уничтожение части животных может быть неэффективным из-за компенсационного роста популяции. Кроме того, организация говорит о генетических рисках, связанных с концентрацией бегемотов в одном месте, и необходимости комплексного управления популяцией.
По словам Акуловой, партнеры ГОЗУ из Европы, Латинской Америки, Африки и Азии уже подтвердили готовность помочь спасательной операции. Сейчас организация работает над распределением животных между разными учреждениями.
«Эти животные не заслуживают смерти только потому, что оказались в неподходящем месте. Как всемирная природоохранная организация, мы обязаны сделать все возможное, чтобы предложить гуманную альтернативу», — сказала Акулова.