Компания Nintendo разработала приложение, которое позволит превращать фото в мини-игры

Компания Nintendo выпустит приложение для iOS и Android, в котором можно будет превращать фото в мини-игры. 

Название проекта — «Pictonico!». Релиз состоится 28 мая. России нет среди стран, в которых планируется запуск. Игру можно будет использовать в бесплатной версии или по подписке.

После загрузки фото пользователь может выбирать разные действия с ним. Например, закрыть рот человеку на снимке с помощью замка-молнии. Nintendo отмечает, что не будет хранить изображения.

Недавно стоимость акций Nintendo за неделю взлетела на 14 млрд долларов благодаря мировому успеху новой игры Pokemon Pokopia. Это симулятор жизни, в котором геймеры смогут развивать собственное поселение с покемонами

