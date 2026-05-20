Компания Nintendo разработала приложение, которое позволит превращать фото в мини-игры

Компания Nintendo выпустит приложение для iOS и Android, в котором можно будет превращать фото в мини-игры.
Название проекта — «Pictonico!». Релиз состоится 28 мая. России нет среди стран, в которых планируется запуск. Игру можно будет использовать в бесплатной версии или по подписке.
После загрузки фото пользователь может выбирать разные действия с ним. Например, закрыть рот человеку на снимке с помощью замка-молнии. Nintendo отмечает, что не будет хранить изображения.
Источник: Nintendo
