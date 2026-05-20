Бывший главред Tatler и журналист Ариан Романовский вышел на свободу

Фото: t.me/okarput

Бывший главред Tatler и журналист Ариан Романовский, которого в 2024 году признали виновным в вымогательстве, освободили из тюрьмы. Об этом стало известно после публикации снимков основательницы «КМ20» Ольги Карпуть с Романовским из ресторана японской кухни.

«Дорогой друг Ариан, который аккуратно исследует Москву после долгого отсутствия, захотел впервые после возвращения отужинать именно здесь. В конце сказал, что было „так себе“, но вовремя шутливо подмигнул здешним поварам, больше привыкшим к восторженным обморокам», — подписала фотографии Карпуть.

В 2022 году Романовского, а также коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и журналиста Тамерлана Бигаева обвинили в вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. По версии следствия, мужчины требовали эти деньги за удаление постов в телеграм-канале «Тушите свет». Во время разбирательств адвокат Романовского утверждал, что его подзащитный выполнял заказы журналистки Ксении Собчак.

В феврале 2024 года Романовского и Бигаева приговорили к семи годам колонии строгого режима, Суханова — к семи с половиной. В сентябре 2024-го приговор каждому из осужденных смягчили на два года. В мае 2026 года Ариан Романовский полностью отбыл наказание с учетом времени в СИЗО и вышел на свободу.

