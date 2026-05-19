Авторы документального сериала об убийстве Элизабет Шорт заявили, что раскрыли тайну Черной Орхидеи

Фото: Bettmann / Getty Images

В США выпустят документальный сериал об убийстве Элизабет Шорт, известной по прозвищу Черная Орхидея (или в другом переводе — Черный Георгин). Авторы проекта утверждают, что раскрыли преступление, сообщил Deadline.

Будущее шоу под названием «Деконструкция Георгина» выпустит продакшн-компания Talestorm. Ее команда заявила, что обнаружила «крупное кровопролитие и скрытую, замурованную комнату в месте, связанном с расследованием».

По словам кинематографистов, они смогли получить доказательства того, что Шорт убили не в том месте, как считается. Настоящее место преступления было скрыто, убеждены они. Кроме того, у жестокого преступления, согласно заверением создателей сериала, были свидетели, которые так и не дали показания.

Авторы шоу подчеркнули, что получили новую информацию, которая привела их к новому главному подозреваемому. В настоящее время команда «Деконструкции Георгина» добивается, чтобы полиция Лос-Анджелеса опубликовала ключевые улики по делу об убийстве Шорт, которые скрываются почти восемь десятилетий.

Несколькими днями ранее эксперт-криминалист Алекс Бабер заявил, что обнаружил данные, связывающие бывшего парня Шорт, Марвина Марголиса, с ее смертью, а также с деятельностью серийного убийцы, известного как Зодиак.

В проекте «Деконструкция Георгина» участвуют не только кинематографисты, но также следователи и бывшие сотрудники правоохранительных органов. Все они работали над разгадкой тайны смерти Шорт в течение пяти лет. Среди участников группы были бывший окружной прокурор округа Лос-Анджелес Стив Кули, следователь Ленни ДеПол, бывший главный информационный директор Белого дома Тереза Пейтон, а также писатель и экс-полицейский Майк Ротмиллер.

«Наконец-то в деле Черной Орхидеи появилось достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинение подозреваемому. Все, что было раньше, даже не являлось косвенными доказательствами, многое было лишь спекуляциями и домыслами. Усилия этой команды вывели дел на гораздо более высокий уровень, подтверждая, кто на самом деле убил Черную Орхидею», — прокомментировал Кули.

Команду сериала поддерживает семья Шорт. Они поделились, что уважают работу, проделанную создателями картины. Последние, в свою очередь, обещают внести в дело об убийстве Элизабет «беспрецедентную ясность». Режиссером проекта выступает Джефф Томас VII, продюсером — Кимберли Лупини.

«По мере продвижения нашей работы нам был предоставлен исключительный доступ к защищенным файлам, связанным с первоначальными следователями, материалам, которые, как нам сказали, могли исчезнуть из архивов полиции Лос-Анджелеса и Управления по расследованию преступлений Лос-Анджелеса после заседаний Большого жюри в 1949 и 1950 годах», — рассказал Томас.

Лупини добавила, что ее команда не предложит «еще одну бесконечную теорию» о смерти несчастной девушки. «Долгожданное завершение дела наконец стало реальностью для семьи Шорт», — подчеркнула продюсер.

Убийство Элизабет Шорт — одно из самых известных, ужасающих и загадочных преступлений в истории Лос-Анджелеса. Оно произошло в 1947 году. Тогда в городе обнаружили сильно изуродованное и расчлененное, но обескровленное тело 22-летней молодой актрисы. Хотя в расследовании фигурировало более 150 подозреваемых, виновник так и не был найден.

Смерть Элизабет привлекла внимание всех США. Ее жизнь и трагическая гибель стали основой для многочисленных книг и фильмов. В частности, в 2006 голу на экраны вышел фильм «Черная орхидея» Брайана Де Пальмы с Мией Киршнер, Джошем Хартнеттом, Скарлетт Йоханссон и Хилари Суонк. Убийство Шорт упоминалось также в «Америкнской истории ужасов» и сериале «Имя мне Ночь».

