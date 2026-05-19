На «Хлебозаводе» пройдет День кофейной культуры

24 мая на «Хлебозаводе» состоится День кофе. Событие будет посвящено кофейной культуре и локальным спешелти-проектам Москвы.
Программа пройдет в пространстве «Котельная». Гостей ждут дискуссии с бариста, владельцами кофеен и кофейными блогерами о том, как собрать домашнюю кофейню без лишних затрат, научиться разбираться во вкусах кофе и выбрать подходящую кофе-машину.
Посетители также смогут познакомиться с представителями московских спешелти-кофеен, которые расскажут о запуске локальных проектов, формировании собственной атмосферы и развитии кофейного бизнеса.
В течение дня пройдут нетворкинг-сессии, бранч и мастер-класс по домашнему каппингу. Кроме того, клиентов Рокетбанка будут бесплатно угощать свежесваренным кофе. Вход на все мероприятия свободный, по предварительной регистрации.