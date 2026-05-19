Шакира выиграла налоговое дело в Испании и получит 60 миллионов евро
Суд в Испании обязал налоговую вернуть Шакире 55 млн евро

Испанский суд постановил вернуть Шакире 55 млн евро и признал, что налоговые органы неправомерно начислили певице крупные штрафы. Кроме компенсации, артистке также выплатят проценты.

Разбирательство касалось налогового периода 2011 года. Власти утверждали, что Шакира должна была платить налоги в Испании как постоянный резидент страны, но суд пришел к выводу, что доказательств этому нет.

По данным суда, певица провела в Испании 163 дня, что меньше необходимого порога в 183 дня для признания налоговым резидентом. Шакира заявила, что решение суда «наконец расставило все по местам». По словам артистки, последние восемь лет сопровождались публичным давлением, утечками информации и попытками разрушить ее репутацию.

Конфликт с испанской налоговой службой длился десять лет. Ранее певицу обвиняли в уклонении от уплаты налогов за период с 2012 по 2014 год, а в 2023-м против нее выдвинули новые претензии — уже по доходам за 2018 год. Тогда Шакира согласилась выплатить требуемую сумму, чтобы избежать возможного тюремного срока.

