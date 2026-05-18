В Москве нашли две уникальные монеты второй половины XVII века

В сериале «Гарри Поттер» от HBO заменят актрису, исполняющую роль Джинни Уизли
Disney+ разрабатывает сериал по фильму «Заколдованная Элла»
Тим Бертон работает над новым фильмом под названием «Блюдо»
Суд отменил штраф блогерше, которой домогались в московском метро
Шакира выиграла налоговое дело в Испании и получит 60 миллионов евро
Джафар Панахи вновь предстанет перед судом в Иране. Его обвиняют в пропаганде против властей
Смотрим трейлер «Кассандры» — фильма, навеянного повестью Чингиза Айтматова
Премьера приквела «Времени приключений» состоится 29 июня
На «Дне соседа» в Хлебозаводе пройдут книжная ярмарка, чемпионаты по пинг-понгу и скейтбордингу
Летом из России можно будет улететь в 32 страны — меньше, чем во времена железного занавеса
Старейший пес в мире умер через несколько недель после хозяйки
Ученые: 18 и 19 мая мимо Земли пролетят два астероида размером с челябинский метеорит
Адам Драйвер и Обри Плаза снимутся в первом за 10 лет фильме Кеннета Лонергана
Минздрав: людей до 39 лет можно считать молодежью
На Солнце появилась огромная группа пятен. Она может стать одной из самых опасных за последние годы
Режиссер Питер Джексон взял на себя вину за увольнение Райана Гослинга из фильма «Милые кости»
Вин Дизель опубликовал эссе в защиту популярного кино после показа «Форсажа» в Каннах
Фестиваль настольного тенниса пройдет в «Лужниках» 31 мая
В «Амедиатеке» выйдет драмеди «Паша» с Аскаром Ильясовым и Ирой Горбачевой
Посетителя Эрмитажа, который сел на трон, направили на медобследование
Суд в Петербурге закрыл на два месяца бары Redrum, «Хроники» и «Пирс 28»
Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова в первом трейлере фильма «Ганди молчал по субботам»
Клер Дени снимет «Мыловара» — тру-крайм о женщине-каннибале
В Москве на месте клуба Powerhouse открылось «Место Зангези»
На фестивале «Зарядье» в Москве пройдет более 30 симфонических концертов и опер
Воспитательница детского сада случайно стала опекуншей 200 пингвинов
Средний чек при посещении музея в России превысил 1000 рублей
Педро Паскаль появился в Диснейленде в образе Мандалорца

В Москве нашли две уникальные монеты второй половины XVII века

Афиша Daily
3 мин на чтение
Фото: пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

В Москве археологи обнаружили две монеты XVII века. Их заметили во время работ в Китайгородском проезде, сообщается на mos.ru.

Первый нумизматический раритет — фальшивая монета по типу полуполтинника (25 копеек) 1654 года, она относится ко времени правления царя Алексея Михайловича (1645–1676). При ее реставрации специалисты выяснили, что она изготовлена из меди, а не из серебра, как подлинные полуполтинники.

Другая ценная археологическая находка — шведская медная монета достоинством 1 эре. Ее выпустили в Швеции в 1686 году в период правления Карла XI (1660–1697).

«Особенно интересна полуполтина 1654 года — редчайший пример фальшивомонетничества XVII века. Чтобы изготовить такую подделку, мастера заливали расплавленный металл в двухстворчатую форму, а затем на поверхность полученного „изделия“ наносили слой серебра», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

1/2
© Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
2/2
© Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

По словам специалистов, фальшивая полуполтина имеет несколько признаков некачественного производства. На ее поверхности видны каверны — следы от пузырьков воздуха в застывшем металле. Кроме того, монета имеет неправильную форму.

«Подобные дефекты указывают на то, что подделку изготовили не из европейского серебряного талера, а отлили в кустарной мастерской. При этом фальшивомонетчики старались воспроизвести подлинный вид полуполтины», — отмечают эксперты.

Так, на ее лицевой стороне, в ободке из крупных бусин, находится изображение Алексея Михайловича на коне. Царь облачен в богатые одежды и в правой руке держит скипетр. По краям расположена надпись «Полполтин». На оборотной стороне находки, внутри ободка из бусин, можно увидеть фрагмент надписи: «Царь и великий князь Алексей Михайлович всея Руси». Найденную монету назвали нумизматическим памятником неудачной денежной реформы 1654–1663 годов Алексея Михайловича.

1/3
© Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
2/3
© Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
3/3
© Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Шведское эре — разменная монета, которая выпускалась в Швеции в XVII–XVIII веках. Дизайн эре сформировался к концу XVII века. На одной стороне изображался герб Швеции, на другой — перекрещенные стрелы, эмблема провинции Даларна. Шведские монеты XVII века неоднократно находили во время археологических работ в Москве. Например, при раскопках на Манежной площади в 1993–1995 годах, Старом Гостином Дворе в 1996–1998 годах и в других местах.

Редкие артефакты отреставрируют и передадут в московский музей. За последние пять лет столичные археологи передали в Музейный фонд РФ свыше 50 тыс. таких исторических артефактов.

Расскажите друзьям