В Москве нашли две уникальные монеты второй половины XVII века

Первый нумизматический раритет — фальшивая монета по типу полуполтинника (25 копеек) 1654 года, она относится ко времени правления царя Алексея Михайловича (1645–1676). При ее реставрации специалисты выяснили, что она изготовлена из меди, а не из серебра, как подлинные полуполтинники.