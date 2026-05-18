Режиссер Тим Бертон работает над новым фильмом под названием «Блюдо» («The Dish»), пишет Deadline.
По информации издания, режиссер проведет встречи с потенциальными инвесторами картины на Каннском фестивале. Детали производства будущей ленты неизвестны.
Последний на данный момент фильм Тима Бертона — фэнтези-комедия «Битлджус», вышедшая в сентябре 2024 года. Это продолжение культовой картины 1988 года. Сейчас кинематографист также занят съемками сериала «Уэнсдей».
Недавно Wood Entertainment представила трейлер документального сериала «Тим Бертон: Жизнь в соответствии». Все четыре серии станут доступны 23 октября на специальной платформе. В съемках приняли участие коллеги Бертона — Дженна Ортега, Хелена Бонэм-Картер, Джонни Депп, Вайнона Райдер, Майкл Китон, Дэнни Эльфман, Миа Васиковска и другие.