В сериале «Гарри Поттер» от HBO заменят актрису, исполняющую роль Джинни Уизли

Во втором сезоне сериала «Гарри Поттер» роль Джинни Уизли будет исполнять другая актриса. Грейси Кокран, сыгравшая сестру Рона в первом сезоне, покидает проект из-за «непредвиденных обстоятельств», сообщает Deadline со ссылкой на семью девочки.

В HBO поддержали решение и поблагодарили Кокран за работу. Кто сыграет младшую Уизли в продолжении шоу, пока неизвестно.

Премьера первого сезона сериала о юном волшебнике состоится на Рождество 2026 года. Съемки второго сезона стартуют уже осенью — до мирового релиза.

Недавно стало известно, что реквизит со съемок «Гарри Поттера» оснастили чипами во избежание краж с площадки. Съемочная группа обнаружила, что сразу несколько предметов пропали со съемок сцены празднования Хэллоуина в новом Большом зале Хогвартса. После этого холдинг создал специальный отдел, который следит за сохранностью предметов. В Warner Bros. предупредили, что любого, кого поймают на краже, незамедлительно уволят.

