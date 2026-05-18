Педро Паскаль появился в Диснейленде в образе Мандалорца

Актер Педро Паскаль, известный по роли Мандалорца в одноименном сериале, посетил Диснейленд в Лос-Анджелесе в костюме своего персонажа.
Его появление оказалось приурочено к открытию нового аттракциона «Тысячелетний сокол: Побег контрабандистов». Он станет доступен всем посетителям парка 22 мая — в тот же день, когда в мировой прокат выходит фильм «Звездные войны: Мандалорец и Грогу».
Паскаль вышел к посетителям в шлеме. Ведущий спросил, не хочет ли он что-нибудь сказать перед отправкой аттракциона. Тогда актер снял шлем и пошутил: «Теперь вы все должны умереть, потому что увидели мое лицо».
Действие «Мандалорца и Грогу» разворачивается после падения злой Империи, но по всей галактике все еще разбросаны имперские военачальники. Пока молодая Новая Республика пытается защитить все, за что сражалось Сопротивление, она обращается за помощью к мандалорскому охотнику за головами Дину Джарину и его юному ученику Грогу (он же малыш Йода).
Помимо Паскаля в актерский состав также вошли Сигурни Уивер («Чужой»), Джереми Аллен Уайт («Медведь») и Джонни Койн («Что бы вы сделали…»). Режиссером выступил соавтор сериала «Мандалорец» Джон Фавро.
Первый трейлер картины опубликовали еще в сентябре 2025 года, а второй показали на Супербоуле. Наконец, третий вышел в феврале, четвертый и пятый — в апреле.