Средний чек при посещении музея в России превысил 1000 рублей
Клер Дени снимет «Мыловара» — тру-крайм о женщине-каннибале
В Москве на месте клуба Powerhouse открылось «Место Зангези»
На фестивале «Зарядье» в Москве пройдет более 30 симфонических концертов и опер
Воспитательница детского сада случайно стала опекуншей 200 пингвинов
Педро Паскаль появился в Диснейленде в образе Мандалорца
Российских гимнастов допустили до международных стартов под флагом и с гимном
Майкл Фассбендер в трейлере «Надежды» На Хон Чжина
Москвичей ждет аномальная жара
Москву накрыл сильный ливень. В городе выпала почти половина месячной нормы осадков
В Эрмитаже мужчина сел на Большой императорский трон и стал зачитывать речь
В Коммунарке построят суперколледж в стиле русского авангарда
Кейт Бланшетт и Селена Гомес сыграют главные роли в фильме режиссера «Бруталиста» Брейди Корбета
Вышел тизер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»
Оформление станции «Новорижская» в Москве будет перекликаться с музеем-заповедником «Архангельское»
Мальта предоставит всем гражданам бесплатный доступ к ChatGPT Plus
В Японии сгорел храм XV века
Японская студия игр Konami уходит из России и Беларуси
Москвичей экстренно предупредили о грозе и граде
Джеймс Франко появится в приквеле «Рэмбо»
Папа римский сделал жест «сикс севен»
Россиянин отсудил 33 тысячи рублей за три года ожидания концерта Егора Крида
Болгария впервые стала победителем «Евровидения»
Очереди, давка и отмены продаж: коллаборация Audemars Piguet и Swatch вызвала мировой ажиотаж
Россияне все чаще выбирают скромные свадьбы вместо пышных торжеств
Питер Джексон хочет экранизировать «Сильмариллион»
Для мюзикла про Паддингтона выпустят винил с «мармеладной начинкой»
«Мортал Комбат-2» стали маскировать под фильм с дерущимися котами после претензий от Warner Bros.

Глава Take-Two подтвердил дату выхода GTA 6 ― 19 ноября. Игра на 18 месяцев отстает от плана

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: Rockstar Games/PS Store

Несмотря на слухи о возможном переносе GTA 6, в Take-Two уверены, что игра выйдет в обозначенную дату ― 19 ноября 2026 года. Об этом в подкасте «Founders» заявил генеральный директор Take-Two Штраус Зельник.

Он также признал, что игра примерно на 18 месяцев отстает от первоначального внутреннего графика. Зельник объяснил задержку общей философией Take-Two: компания предпочитает ставить творческое качество выше жесткого соблюдения графика. 

В качестве примера он привел первую Borderlands: за два месяца до релиза разработчики попросили полностью переделать визуальный стиль игры. Это стоило 50 млн долларов и сдвинуло запуск на год, но Зельник одобрил решение.

«Если бы мы этого не сделали, Borderlands не стала бы хитом, — сказал он. — И это было неочевидное решение. И я почти уверен, что никто другой в индустрии так бы не поступил».

Глава Take-Two также назвал GTA, вероятно, самой успешной игровой серией в истории — хотя уточнил, что это зависит от методики подсчета. Среди возможных конкурентов он упомянул Mario Kart и Callof Duty.

Как отмечает PCGamesN, пока GTA 6 официально заявлена только для консолей. Версия для ПК до сих пор не подтверждена, поэтому шансы сыграть в игру на компьютерах до конца 2026 года близки к нулю даже без новых переносов.

Второй и последний на данный момент трейлер GTA 6 вышел больше года назад ― 6 мая 2025 года. Он раскрыл главных героев грядущей игры — Джейсона и Люсию. Им придется бороться за выживание в солнечном штате Леонида, когда они окажутся в центре большого заговора.

Расскажите друзьям