Глава Take-Two подтвердил дату выхода GTA 6 ― 19 ноября. Игра на 18 месяцев отстает от плана

Несмотря на слухи о возможном переносе GTA 6, в Take-Two уверены, что игра выйдет в обозначенную дату ― 19 ноября 2026 года. Об этом в подкасте «Founders» заявил генеральный директор Take-Two Штраус Зельник.
Он также признал, что игра примерно на 18 месяцев отстает от первоначального внутреннего графика. Зельник объяснил задержку общей философией Take-Two: компания предпочитает ставить творческое качество выше жесткого соблюдения графика.
В качестве примера он привел первую Borderlands: за два месяца до релиза разработчики попросили полностью переделать визуальный стиль игры. Это стоило 50 млн долларов и сдвинуло запуск на год, но Зельник одобрил решение.
«Если бы мы этого не сделали, Borderlands не стала бы хитом, — сказал он. — И это было неочевидное решение. И я почти уверен, что никто другой в индустрии так бы не поступил».
Глава Take-Two также назвал GTA, вероятно, самой успешной игровой серией в истории — хотя уточнил, что это зависит от методики подсчета. Среди возможных конкурентов он упомянул Mario Kart и Callof Duty.
Как отмечает PCGamesN, пока GTA 6 официально заявлена только для консолей. Версия для ПК до сих пор не подтверждена, поэтому шансы сыграть в игру на компьютерах до конца 2026 года близки к нулю даже без новых переносов.
Второй и последний на данный момент трейлер GTA 6 вышел больше года назад ― 6 мая 2025 года. Он раскрыл главных героев грядущей игры — Джейсона и Люсию. Им придется бороться за выживание в солнечном штате Леонида, когда они окажутся в центре большого заговора.