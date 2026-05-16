«Мортал Комбат-2» стали маскировать под фильм с дерущимися котами после претензий от Warner Bros.

Для мюзикла про Паддингтона выпустят винил с «мармеладной начинкой»
В Екатеринбурге прошел забег невест. Одной из участниц сделали предложение на финише
В «Художественном» покажут фильмы, где город становится одним из главных героев
Артистов Большого театра раскритиковали за фотосессию с травмированным лебедем
Маркетплейсы потеряли до 10% пользователей после блокировки VPN-трафика
Ким Кардашьян помогла приговоренному к смерти выйти из тюрьмы под залог
Верховный суд предложил сократить сроки за крупную покупку наркотиков без цели сбыта
Сэм Рейми поставит фильм «Магия» по роману Уильяма Голдмана
Принц Гарри и Меган Маркл экранизируют книгу Адама Джоуэтта о войне в Афганистане
Уве Болл снимет фильм «23 года спустя — Замок мертвых»
Омск станет местом проведения театральной премии «Золотая маска»
В магазинах  «Магнита» будут следить за покупателями с помощью нейросетей
McDonald’s в Новой Зеландии выпустил спортивный напиток со вкусом огуречного рассола
Звезда «Очень странных дел» Дейкр Монтгомери снимется в спин-оффе «Джона Уика»
Оливию Родриго обвинили в сексуализации образа детей из-за платья. На защиту певицы встали фанаты
В Индии отменили концерт Канье Уэста
Альбомы Тейлор Свифт, Бейонсе и Weezer внесли в Национальный реестр аудиозаписей
Команда 1930 Moscow откроет новую концертную площадку «Платформа»
В «Электротеатре Станиславский» покажут «Ужин в ПомПеях»
Т-Банк запустил мгновенные переводы на карты UnionPay в 61 страну
Wildberries открыл первые фирменные отели в Турции
Марион Котийяр в первом тизере «Кармы» Гийома Кане
Смотрим дублированный трейлер «Дня рождения» ― драмы с Уиллемом Дефо, которая выходит в РФ
The Sun: Би-би-си готовит возвращение «Top Gear»
«Кадавры» Алексея Поляринова выйдут на английском языке в США и Великобритании
«Афиша» запустила спецпроект о летних фестивалях — их более 250
Драму «Станция», которую продюсировали Okko и «Среда», покажут на Каннском фестивале
Инга Ибсдоттер Лиллеос из «Сентиментальной ценности» снимется в «The Outsider» Сандры Дельгадо

«Мортал Комбат-2» стали маскировать под фильм с дерущимися котами после претензий от Warner Bros.

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Warner Bros.

Warner Bros. требует от российских кинотеатров прекратить показы «Мортал Комбат-2» по схеме «предсеансового обслуживания». Об этом пишет Cinemaplex, в распоряжении которого оказалось письмо-требование одному из кинотеатров.

Документ отправила юридическая фирма «Самойлов», которая действует по доверенности Warner Bros. Entertainment Inc. От кинотеатра потребовали немедленно прекратить рекламу фильма и продажу билетов. В качестве доказательства нарушения к письму приложили скриншот сайта площадки с датой, временем и URL-адресами страниц с анонсом сеансов.

По данным Cinemaplex, это не единичный случай: похожие письма получали организаторы показов фильмов «Мумия» и «Они придут за тобой». Юрфирма подтвердила изданию, что Warner Bros. «на регулярной основе осуществляет защиту своих прав интеллектуальной собственности».

В письме кинотеатру дали пять рабочих дней на то, чтобы письменно подтвердить исполнение требований. В противном случае правообладатель оставляет за собой право обратиться в суд и правоохранительные органы.

После требования Warner Bros. часть кинотеатров отменили показы, но некоторые решили просто поменять название и афишу. Так, в расписании одной из площадок можно встретить фильм под названием «Эпичная битва» с дерущимися котами на постере.

Cinemaplex отмечает, что статус США как «недружественного государства» сам по себе не отменяет действие авторских прав. Попытки ввести принудительное лицензирование иностранного контента в 2022–2023 годах так и не стали законом, а параллельный импорт касается физических товаров, но не прав на показ фильмов.

По оценке издания, юридические риски для кинотеатров остаются реальными. Российское законодательство предусматривает компенсацию до 10 млн рублей за каждое нарушение авторских прав, а при ущербе свыше 500 тыс. рублей есть риск уголовного преследования ответственных лиц.

При этом даже если Warner Bros. выиграет суд, перечисление денег правообладателю может быть осложнено из-за ограничений на расчеты с кредиторами из недружественных стран. Однако для кинотеатров это не отменяет самого риска судебного решения, репутационных последствий и возможных претензий к руководству.

Расскажите друзьям