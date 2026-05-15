Т-Банк запустил мгновенные переводы на карты UnionPay в 61 страну

Переводить деньги можно с рублевого счета в Т-Банке — отдельная валютная карта для этого не нужна. Без комиссии доступны переводы до 20 тыс. рублей в месяц, с подпиской Pro — до 50 тыс. рублей, с Premium — до 100 тыс. рублей. С суммы сверх лимита банк будет брать комиссию около 1%. За один раз можно отправить до 5000 долларов или эквивалент в другой валюте.