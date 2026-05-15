Т-Банк запустил мгновенные переводы на карты UnionPay в 61 страну

Т-Банк запустил переводы на карты UnionPay Global в 61 страну. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка.
Теперь клиенты могут отправлять деньги себе или другим людям по номеру карты и ФИО получателя. В банке утверждают, что средства зачисляются моментально — как при переводах внутри России.
Раньше пользователи Т-Банка могли переводить деньги только на карты UnionPay, выпущенные в Китае. Теперь переводы доступны на карты UnionPay Global, выпущенные в других странах. При этом неважно, где сейчас находится владелец карты: если карта оформлена, например, в Узбекистане, а ее владелец живет во Франции, перевод все равно должен пройти.
Сервис работает с картами, выпущенными в странах Азии, Европы и других регионах. Среди них — Китай, Вьетнам, Филиппины, Сингапур, Франция, Германия, Бельгия и Испания.
Переводить деньги можно с рублевого счета в Т-Банке — отдельная валютная карта для этого не нужна. Без комиссии доступны переводы до 20 тыс. рублей в месяц, с подпиской Pro — до 50 тыс. рублей, с Premium — до 100 тыс. рублей. С суммы сверх лимита банк будет брать комиссию около 1%. За один раз можно отправить до 5000 долларов или эквивалент в другой валюте.
На фоне ограничений для российских карт банки продолжают развивать альтернативные способы оплаты и переводов за границей. В конце апреля ВТБ запустил оплату покупок по QR-коду для клиентов, которые отдыхают в Египте: платеж проходит в рублях, а затем конвертируется в египетские фунты.