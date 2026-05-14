В Петербурге перестали работать сразу три бара на улице Некрасова из-за жалоб соседей

В Минске запускают серию музыкальных лекций. Первая будет посвящена Маку Миллеру
КРОС: ограничения интернета тревожат россиян сильнее пандемии коронавируса в 2020 году
Канье Уэст, Фрэнсис Форд Коппола и Джорджо Армани: Beat Film Festival объявил программу
Россиянин рассказал, что после ночи в баре очнулся в вагоне с углем на пути в Тюмень
Уилл Смит сыграет главную роль в экшн-триллере «Supermax» от создателя «Хеллоуина»
В Петербурге пройдет благотворительный забег в поддержку фонда «Антон тут рядом»
Нуми Рапас снимется в психологическом триллере «Беги без слез»
Госдума приняла закон об увеличении лимита сверхурочной работы до 240 часов в год
Создатели «Смешариков» выпустят детективный мультсериал «Находкин»
В Перми учитель математики запретил использовать на уроке число 67
Вышел трейлер экранизации популярной экшн-манги «Дни Сакамото»
В России за 15 лет в три раза выросло число атеистов
Стартовали съемки шестого сезона сериала «Папины дочки. Новые»
Срок лицензионных соглашений Disney в России истекает в 2026 году
Смотрим дублированный трейлер фильма «Марк глазами Софии» о дизайнере Марке Джейкобсе
«Афиша» проведет спецпоказ фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком»
16 мая на смотровой площадке Воробьевых гор пройдет 14-й Московский мотофестиваль
Металкор-группа Attila выступит с четырьмя концертами в России
JMSN выступит в России с двумя концертами
Умерла писательница и литературный критик Зоя Богуславская
Выход экранизации The Legend of Zelda перенесли на 30 апреля 2027 года
Фильм Нины Воловой «Фейерверки днем» стартует в российских кинотеатрах 11 июня
Продавец комиксов предотвращает апокалипсис в трейлере спин-оффа «Теории большого взрыва»
Метеорологическое лето вернулось в Москву
Сериал «У Марго проблемы с деньгами» продлили на второй сезон
Мадонна, Шакира и BTS выступят на первом в истории шоу в перерыве чемпионата мира по футболу
Бен Стиллер и Николас Галицин снимутся в фильме «Вопрос времени» о необычном ангеле
Вышел первый тизер экранизации романа «К востоку от рая» Джона Стейнбека

В Петербурге перестали работать сразу три бара на улице Некрасова из-за жалоб соседей

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Redrum

В Петербурге перестали работать бары «Хроники», Redrum и «Пирс 28», расположенные на улице Некрасова. Об этом сообщила «Собака.ру».

Работа заведений приостановлена Роспотребнадзором из-за коллективной жалобы жильцов дома по соседству. Ведомство провело проверку и опечатало двери трех баров. Судебное заседание состоится в ближайшие дни.

В баре Redrum рассказали, что проблемы с одним из местных жителей начались «с конца прошлого сезона». Мужчина, по словам сотрудников, регулярно выражал недовольство шумом и обещал «сделать все, чтобы заведения» закрылись.

«Мы пытались выйти на диалог, обсудить ситуацию и найти какой-то компромисс, который устроил бы всех, но, к сожалению, человек был не настроен ни слушать, ни договариваться. В какой-то момент внезапно нагрянула проверка», — поделилась команда.

Конфликты между петербургскими барами и местными жителями начались еще в 2010-е. Сперва протестовали люди, живущие на улице Рубинштейна. Позднее проблемы появились и у заведений в других локациях. Правоохранители проводили рейды на улице Некрасова.

Расскажите друзьям