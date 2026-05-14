В Петербурге перестали работать сразу три бара на улице Некрасова из-за жалоб соседей

В Петербурге перестали работать бары «Хроники», Redrum и «Пирс 28», расположенные на улице Некрасова. Об этом сообщила «Собака.ру».
Работа заведений приостановлена Роспотребнадзором из-за коллективной жалобы жильцов дома по соседству. Ведомство провело проверку и опечатало двери трех баров. Судебное заседание состоится в ближайшие дни.
В баре Redrum рассказали, что проблемы с одним из местных жителей начались «с конца прошлого сезона». Мужчина, по словам сотрудников, регулярно выражал недовольство шумом и обещал «сделать все, чтобы заведения» закрылись.
«Мы пытались выйти на диалог, обсудить ситуацию и найти какой-то компромисс, который устроил бы всех, но, к сожалению, человек был не настроен ни слушать, ни договариваться. В какой-то момент внезапно нагрянула проверка», — поделилась команда.
Конфликты между петербургскими барами и местными жителями начались еще в 2010-е. Сперва протестовали люди, живущие на улице Рубинштейна. Позднее проблемы появились и у заведений в других локациях. Правоохранители проводили рейды на улице Некрасова.