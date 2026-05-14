Стартовали съемки шестого сезона сериала «Папины дочки. Новые»

Канал СТС и онлайн-кинотеатр Start объявили о начале съемок шестого сезона сериала «Папины дочки. Новые». Премьера состоится осенью этого года.
По сюжету Даша (Анастасия Сиваева), случайно обнаружив в автодоме свою соперницу, психолога Татьяну (Ксения Теплова), наедине с Веником, сгоряча соглашается на работу во Владивостоке. Внезапное решение Даши вызывает ужас у Веника (Филипп Бледный), который не знает, как ее остановить. Тем временем Лиза (Вита Корниенко) меняется местами с Дианой (Ева Смирнова), Соня (Полина Денисова) подозревает Игоря (Тимофей Кочнев) в измене, а Арина (Полина Айнутдинова) исполняет заветную мечту олигарха Федотова (Александр Олешко).
Филипп Бледный отметил, что почти половину жизни провел со своим персонажем. «Когда я начал исполнять роль Веника, мне было 20, а сейчас исполнилось 38. Конечно, срок немалый. Что бы я себе пожелал? Крепкого здоровья, как физического, так и ментального, сейчас это особенно важно. А Венику — то же самое, потому что в его мире сложных обстоятельств не меньше. Ну а спасение, как всегда, — в близких людях и семье. Это главное», — признался актер. Пятый сезон шоу завершился этой весной.