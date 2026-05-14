Срок лицензионных соглашений Disney в России истекает в 2026 году

Срок действия лицензионных контрактов Disney с российскими видеосервисами заканчивается в 2026 году, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчетность российского юрлица ООО «Уолт Дисней Компани СНГ».



Новые соглашения компания заключать не планирует. В таком случае к концу года в России легальный показ фильмов и мультфильмов студии прекратится и использование ее контента будет считаться нарушением авторских прав. Онлайн-кинотеатры будут обязаны удалить контент Disney.



Популярные картины студии, среди которых «Король Лев», «Зверополис» и «Холодное сердце», изъяли из библиотек еще в 2023 году. Сейчас на платформах осталась только часть анимационных фильмов: например «Леди и бродяга» на «Кионе» и «Иви», «Питер Пэн» и «Дамбо» на «Кинопоиске». В Okko контент Disney уже отсутствует.



Недавно Disney запустила собственную сертификацию кинотеатров — Infinity Vision. Для получения сертификата не нужно новое оборудование: достаточно большого экрана, четкого и яркого изображения лазерного проектора и премиального звука.