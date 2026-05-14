Создатели «Смешариков» выпустят детективный мультсериал «Находкин»

Группа компаний «Рики» («Смешарики», «ПИН-код», «Финник») запускает новый мультсериал, «Находкин», пишет ТАСС.



Премьера состоится 15 мая в онлайн-кинотеатре «Иви». Всего покажут 10 серий длительностью по 3 минуты. Проект сделали в бездиалоговом формате. Все персонажи озвучил один актер — Михаил Хрусталев. «Такой формат не только усиливает комический эффект, но и делает контент понятным аудитории в любой точке мира без необходимости перевода и адаптации», — рассказали в «Рики».



Каждая серия строится по принципу детективного квеста. В них главный герой ищет утерянные вещи в городе Потеряево. Мультсериал ориентирован на детей в возрасте от 3 до 6 лет. Его основой стала методика развития логики и критического мышления через визуальное восприятие.



Ведущий режиссер сериала — Константин Бирюков, работавший над классическими сериями «Смешариков» и «Детективом Финником». Его жена Екатерина Бирюкова выступила соавтором идеи и ведущим художником-постановщиком.