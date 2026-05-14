Нуми Рапас снимется в психологическом триллере «Беги без слез»

Франко-марокканский режиссер Набиль Аюш снимет психологический триллер «Беги без слез» («Run, With No Tears»). В нем главные роли исполнят Нуми Рапас («Тайна семи сестер») и Марьям Тузани («Голубой кафтан»), сообщил Variety.



Съемки начнутся в сентябре 2026 года. Фильм будет одновременно на французском и английском языках. В центре сюжета окажутся две женщины, которые отправляются в Марокко, чтобы усыновить ребенка.



Аюш и Тузани совместно написали сценарий будущей картины. «Run, With No Tears» станет следующим проектом Аюша после драмы «Все любят Туду». Продажами международных прав на ленту займется компания Films Boutique.