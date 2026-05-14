В России за 15 лет в три раза выросло число атеистов

В России за 15 лет в 1,2 раза уменьшилась доля православных верующих, число атеистов утроилось. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом.
Согласно данным исследования, в 2026 году православными себя считают 65% опрошенных, атеистами — 6%. 16% не относят себя к какому-либо вероисповеданию. К исламу отнесли себя 9% респондентов, к другим вероисповеданиям — 3%. Затруднился дать ответ 1% россиян.
В аналогичном опросе 2011 года православными себя назвали 78% участников, атеистами — 2%. В 2020 году к православным относились 67% россиян, к атеистам — 7%. 15% отвечали, что не разделяют ни одно вероисповедание.
Недавно, накануне православной Пасхи в России, выросли продажи религиозной литературы. Например, Библию стали покупать в 1,5 раза чаще. Интерес к православным книгам за год вырос на 16%, а в период Великого поста — на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.