«Читай-город»: спрос на Библию в России накануне Пасхи вырос в 1,5 раза

Пасху в России будут отмечать 12 апреля. Она входит в тройку самых важных праздников для жителей страны (после Дня Победы и Нового года), 73% россиян считают ее особым и значимым днем. О традициях Пасхи можно прочитать здесь. На станции метро «Трубная» в Москве уже появились декорации к празднику.