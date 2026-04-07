Станцию «Трубная» в Москве украсили к Пасхе

Декорации в честь Пасхи появились на станции метро «Трубная» в Москве, сообщила «Афише Daily» пресс-служба городского Департамента транспорта.
Среди украшений — пасхальные яйца с узорами. «Мы разместим на станции „Трубная“ 140 тематических элементов под потолочным сводом», — рассказали в ведомстве. Увидеть их можно до 13 апреля включительно.
По словам заместителя мэра Максима Ликсутова, тематические декорации на «Трубной» к различным праздникам стали традицией. К 8 Марта станцию украсили с помощью более чем 400 алых роз. Бутоны выполнили из пластичного материала, который позволил точно повторить форму цветов.
Недавно в российских магазинах начали продавать шапочки от пасхального кулича. «Этот десерт — для тех, кто в куличе больше всего любит верхушку. Лимонный кекс покрыли щедрым слоем помадки и украсили миксом праздничных посыпок», — говорится в описании одного из таких десертов.