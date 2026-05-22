Эд Ширан ушел из Warner Music спустя 15 лет сотрудничества

Фото: Cindy Ord/Getty Images

Эд Ширан объявил об уходе из Warner Music Group после 15 лет сотрудничества и восьми студийных альбомов. Музыкант сообщил об этом в рассылке для поклонников, а позже информацию подтвердили и представители лейбла.

По словам Ширана, его решение никак не связано с конфликтами или недовольством работой компании. «Это не история про „обиженного артиста“, который уходит с лейбла. Просто я сильно изменился за эти годы — из подростка превратился в отца двоих детей и понял, что мне нужен новый этап в карьере», — рассказал музыкант.

Эд Ширан подписал контракт с британским подразделением Asylum Records в 2009 году, когда ему было всего 18 лет. С тех пор он стал одним из самых успешных артистов мира. Его дебютный альбом «+» вышел в 2011 году, а трек «Shape of You» стал одним из самых прослушиваемых хитов в истории Spotify, набрав почти 5 млрд стримов.

Ширан подчеркнул, что сохраняет теплые отношения с Warner и Asylum Records. По его словам, за эти годы они вместе «построили что-то невероятное», а двери для будущего сотрудничества остаются открытыми.

В Warner также поблагодарили музыканта за многолетнюю совместную работу и заявили, что продолжат заниматься его музыкальным каталогом. По данным Variety, сейчас в индустрии обсуждают слухи о возможном переходе Эда Ширана в Universal Music Group, но официально эта информация пока не подтверждается.

