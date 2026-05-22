Эд Ширан ушел из Warner Music спустя 15 лет сотрудничества

Эд Ширан подписал контракт с британским подразделением Asylum Records в 2009 году, когда ему было всего 18 лет. С тех пор он стал одним из самых успешных артистов мира. Его дебютный альбом «+» вышел в 2011 году, а трек «Shape of You» стал одним из самых прослушиваемых хитов в истории Spotify, набрав почти 5 млрд стримов.