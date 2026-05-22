Предзаказы GTA 6 стартуют летом. Игру обещают больше не переносить

Paul van Dyk выступит в России в январе 2027 года
Брэд Питт получил выговор от Квентина Тарантино на съемках «Однажды в… Голливуде»
Новый фильм с Джонни Деппом получил дату выхода
Глава Lionsgate подтвердил, что байопик «Майкл» получит продолжение
Рособрнадзор ограничил проведение шумных работ рядом с пунктами сдачи ЕГЭ
Создатели «Ровесника» откроют в Москве шахматный клуб и бистро «Пешка»
Россиянка купила дворец в Беларуси за 2300 рублей
Москву накроет ливень с градом. На севере Подмосковья возможен смерч
Картину Бэнкси продали на аукционе за 18 млн долларов
В Москве снесут ТЦ «Первомайский» — первый торговый центр в СССР
В Москве откроется новое выставочное пространство фонда «Геометрия»
Брендан Фрейзер готовится к высадке войск в Нормандии в трейлере «Давления»
Джулианна Мур сыграет в комедии о матери и дочери. Его спродюсируют Барак и Мишель Обама
Фильм «Черный шар» с Пенелопой Крус получил 20-минутные овации в Каннах
Кейт Буш получила первую награду как режиссер за фильм «Маленькая землеройка»
Spotify и UMG заключили соглашение, чтобы позволить премиум-пользователям создавать ИИ-ремиксы
Гарри Меллинг появится во втором сезоне «Задания»
Мишель Пфайффер рассказала, что на съемках «Реки Мадисон» не было душа, кондиционера и еды
На Лубянской площади начали убирать искусственную лаванду, не понравившуюся москвичам
В Москве и пяти городах пройдет фестиваль авторского кино «Каро/Арт»
В Москве обновят музей-заповедник «Кузьминки-Люблино»
Появился трейлер южнокорейского блокбастера «Колония» от режиссера «Поезда в Пусан»
Архитекторы попросили Путина и Собянина защитить Шуховскую башню
Кей Джей Апа рвется на фронт в новом трейлере фильма «Джимми» — байопика об актере Джимми Стюарте
Tyga выступит в Москве в августе
Кантен Дюпье снял фильм в низкополигональной графике, как на PS2. Смотрим трейлер
Шестой сезон «Эмили в Париже» будет последним
Мэтт Деймон заменит Райана Гослинга в новом фильме создателей «Всё везде и сразу»

Предзаказы GTA 6 стартуют летом. Игру обещают больше не переносить

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: Rockstar Games/PS Store

В отчете для инвесторов за 2026 финансовый год Take Two Interactive вновь подтвердила дату выхода Grand Theft Auto 6 — 19 ноября 2026 года. Глава компании Страус Зельник во время звонка по итогам отчетности подчеркнул, что игру больше не перенесут.

Он также заявил инвесторам, что Take Two Interactive прогнозирует выручку в 8,2 млрд долларов в следующем финансовом году благодаря запуску GTA 6 этой осенью.

В интервью Bloomberg Зельник отметил, что маркетинг игры начнется в конце июня — начале июля. Исходя из этого, журналисты предполагают, что третий трейлер GTA 6 может выйти в этот же период.

Предзаказы, по словам Зельника, должны стартовать вместе с началом маркетинговой кампании. Точную дату компания пока не назвала. Стоимость GTA 6 тоже остается неизвестной: Take Two собирается объявить цену вместе со стартом продвижения и предзаказов.

Во время звонка также стало известно, что GTA 5 продалась тиражом почти 230 млн копий по всему миру. Red Dead Redemption 2 достигла 85 млн проданных копий и стала третьей самой продаваемой игрой в истории.

Как отмечает PCGamesN, пока GTA 6 официально заявлена только для консолей. Версия для ПК до сих пор не подтверждена, поэтому шансы сыграть в игру на компьютерах до конца 2026 года близки к нулю даже без новых переносов.

Второй и последний на данный момент трейлер GTA 6 вышел больше года назад ― 6 мая 2025 года. Он раскрыл главных героев грядущей игры — Джейсона и Люсию. Им придется бороться за выживание в солнечном штате Леонида, когда они окажутся в центре большого заговора.

Расскажите друзьям