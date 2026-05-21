Джулианна Мур сыграет в комедии о матери и дочери. Его спродюсируют Барак и Мишель Обама

Фото: Gloria Sanchez Productions

Американская актриса Джулианна Мур снимется в комедии о взаимоотношениях матери и дочери. Проект разработает Netflix вместе с продакшн-компанией Higher Ground Барака и Мишель Обамы, сообщил Variety.

Название будущего фильма пока держится в секрете. Ленту описывают как историю о нескольких поколениях в духе картины «Эта дурацкая любовь».

Сюжет будет вращаться вокруг матери, которая впадает в панику, когда ее дочери предлагают повышение, предполагающее переезд в другой конец страны. Чтобы остановить дочь, героиня попытается найти для нее идеального партнера.

Сценарий комедии написала Мэгги Шеридан, работавшая над сериалами «Loot» и «Мастер не на все руки». Продюсером станет Аника Макларен из Higher Ground. Мур выступит в качестве исполнительного продюсера.

Премьера ленты ожидается в 2027 году на стриминговом сервисе Netflix. В настоящее время проводится кастинг.

