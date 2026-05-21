Гарри Меллинг появится во втором сезоне «Задания»

Британский актер Гарри Меллинг, известный по кинофраншизе «Гарри Поттер», снимется во втором сезоне сериала «Задание». Об этом сообщил Deadline.
Он сыграет взрывного агента Управления по борьбе с наркотиками Бреннана Бойлана. Актерский состав проекта пополнят также Адам Нагайтис («Звездный городок») и Амина Нивес («1923»).
Нагайтис исполнит Люка Клеммонса, преданного и невозмутимого коллегу Бреннана. Нивес достанется роль Натали Заморы — серьезной и бескомпромиссной сотрудницы ФБР, а также преданной молодой матери.
Главного персонажа сериала по-прежнему будет играть Махершала Али. По сюжету, во втором сериале его компанда вступит в конфликт с подразделением Тома Брэндиса. Роль последнего исполнит Марк Руффало.
Первый сезон «Задания» рассказывал о том, как песонаж Руффало создает оперативную группу для поимки банды грабителей в масках, которую возглавляет простой на первый взгляд семьянин, за спиной которого — серия жестоких преступлений. Шоу создал автор «Мэйр из Исттауна» Брэд Ингелсби.