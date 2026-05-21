Гарри Меллинг появится во втором сезоне «Задания»

Фото: Josefine S. (Protected by Pixsy)/Flickr

Британский актер Гарри Меллинг, известный по кинофраншизе «Гарри Поттер», снимется во втором сезоне сериала «Задание». Об этом сообщил Deadline.

Он сыграет взрывного агента Управления по борьбе с наркотиками Бреннана Бойлана. Актерский состав проекта пополнят также Адам Нагайтис («Звездный городок») и Амина Нивес («1923»).

Нагайтис исполнит Люка Клеммонса, преданного и невозмутимого коллегу Бреннана. Нивес достанется роль Натали Заморы — серьезной и бескомпромиссной сотрудницы ФБР, а также преданной молодой матери.

Главного персонажа сериала по-прежнему будет играть Махершала Али. По сюжету, во втором сериале его компанда вступит в конфликт с подразделением Тома Брэндиса. Роль последнего исполнит Марк Руффало.

Первый сезон «Задания» рассказывал о том, как песонаж Руффало создает оперативную группу для поимки банды грабителей в масках, которую возглавляет простой на первый взгляд семьянин, за спиной которого — серия жестоких преступлений. Шоу создал автор «Мэйр из Исттауна» Брэд Ингелсби.

